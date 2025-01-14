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Ексдепутат Харківської облради організував схему розкрадання коштів «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексдепутат Харківської облради організував схему розкрадання коштів «Укренерго»
СБУ та НАБУ викрили схему розкрадання коштів «Укренерго» на майже 60 млн грн
фото: СБУ

Організатор схеми на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз – переховується за кордоном

Служба безпеки та НАБУ викрили масштабну схему розкрадання коштів Національної енергетичної компанії «Укренерго». У організації оборудки підозрюється колишній заступник голови Харківської обласної ради. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що організатор схеми на момент вчинення правопорушення був депутатом облради, а зараз – переховується за кордоном.

«За матеріалами справи, у квітні 2022 року він разом зі спільниками організував схему розкрадання електроенергії «Укренерго» на 58,44 млн грн. До незаконної діяльності депутат залучив двох спільників: засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями. Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зауважують, що жодна з цих фірм не платила «Укренерго» за отриману електроенергію. При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці «кошти, сплачені як борг» переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн. Під час комплексних заходів правоохоронці провели обшуки у Києві в засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та директорці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України (відповідно до вчинених злочинів):

  • ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії засновника приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що працівники ДБР повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб вчинити теракт на Одещині. Затримано агентку РФ, яка готувала підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч автомобіля. 

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Теги: Харків СБУ корупція в Україні гроші корупція Укренерго

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Кримінал

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