СБУ: підсумки 2024 року

Довіра до СБУ зараз є на найвищому рівні за період Незалежності

Підсумки – традиційний жанр останніх днів року. У країні, що майже три роки у стані повномасштабної війни, ключові підсумки ті, які стосуються оборони. Сьогодні хочу зупинитись на діяльності Служби Безпеки, яка стала однією з ключових ланок сил оборони.

Успішні операції проти ворогів і колаборантів (на фронті і у тилу ворога); підриви десятків НПЗ та постійна бавовна на Росії, потужна робота морських дронів та перевага над ворогом у Чорному морі. І яскравий підсумок року – ліквідація найбільш високопоставленого генерала РФ Кирилова прямо у Москві. Давайте розглянемо роботу підлеглих Василя Малюка по напрямках.

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На фронті співробітники СБУ воюють у найгарячіших точках війни. Загалом з лютого 2022 року вони знищили понад 1,4 тис. танків, понад 2,5 тис. ББМ і сотні одиниць іншої техніки. Якщо подивитися статистику Сил оборони, то кожен восьмий танк, вражений на полі бою, – це результат роботи СБУ.

Спецпризначенці Служби очолюють рейтинг найбільш ефективних підрозділів з ураження ворожої техніки дронами. Бойові групи СБУ беруть участь у Курській операції. І саме бійці ЦСО «А» у результаті жорстоких боїв одномоментно взяли в полон більше сотні військовослужбовців РФ.

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З допомогою далекобійних дронів СБУ переносить війну вглиб РФ. Служба щотижня реалізує унікальні спецоперації: вражено десятки НПЗ, нафтобаз, складів зброї, військових аеродромів та інших важливих для ворога військових об’єктів. За оцінками Пентагону, атаки СБУ безпілотниками вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ. СБУ втілює програму з демілітаризації росіян на їхній території.

Крім того, відомство Малюка продовжує системно знищувати склади зброї росіян. За деякими оцінками, тільки на арсеналі Міноборони РФ у Торопці наші дрони знищили боєприпасів на $5 млрд. Це безпосередньо позначилося на поставках російських снарядів на фронт. Для підлеглих Малюка немає «червоних ліній» на території РФ. Все, що працює на війну з Україною, має бути знищене.

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СБУ продовжила ліквідовувати воєнних злочинців прямо на території ворога. З останніх гучних ліквідацій – підрив у окупованому Севастополі військового злочинця, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Валерія Транковського. Та найяскравіша ліквідація року – у Москві за допомогою самоката був ліквідований начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилова. Голова СБУ Василь Малюк підкреслює, що «смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам на нашій землі».

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Морські дрони СБУ кардинально змінили ситуацію на Чорному морі – Росія, яка вважала себе господарем у регіоні, зараз не контролює ситуацію. Всі російські військові кораблі знаходяться під прицілом дронів, а тому не можуть завадити роботі зернового коридору.

Як тільки росіяни думають, що пристосувались до нашої тактики – Служба знову завдає несподіваний удар, до якого ворог не підготовлений. Так нещодавно морські дрони вступили у морський бій і вразили вертольоти, літаки й катери РФ. Крім того, морські дрони рятують українську економіку в умовах війни: без них держава не могла б експортувати продукцію через свої порти, що б зупинило багато заводів та аграрних виробництв;

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СБУ щоденно затримує російських агентів у різних містах України. Команда Малюка з початку війни СБУ викрила 93 агентурні мережі, до яких входило 380 осіб (зокрема, у 2024 році – 46 мереж). І майже щодня запобігає диверсіям: затримала майже 300 паліїв, яких завербували росіяни. Тобто рівень розкриття таких злочинів – майже 100%. Крім того, контррозвідники СБУ запобігли низці терактів у столиці і замахів на українське військово-політичне керівництво.

Загалом же, СБУ діє так, як має діяти сучасна спецслужба під час війни: бере участь у бойових діях, проводить унікальні спецоперації, ефективно працює контррозвідка. Не випадково довіра до СБУ зараз є на найвищому рівні за період Незалежності.