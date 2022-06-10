Скандального ексгенерала СБУ, який втік із України, затримано в Сербії – ЗМІ

За даними ЗМІ, ексгенерал СБУ Андрій Наумов під час затримання мав при собі велику суму готівки

У Сербії заарештували колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, який очолював головне управління внутрішньої безпеки Служби, а напередодні повномасштабного вторгнення Росії втік з України. Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

За даними видання, затримали генерала-втікача 7 червня на кордоні між Сербією та Північною Македонією через спробу незаконного перевезення великої суми незадекларованої валюти та коштовного каміння. Разом з ним затримано громадянина Німеччини, ймовірно, водія.

«Джерела, близькі до силових структур Сербії, повідомили, що затримали Наумова разом з громадянином ФРН, який, імовірно, був водієм у генерала, на пункті пропуску Прєшево. Він намагався перевезти через кордон велику суму незадекларованої готівки та коштовностей. За даними наших джерел, ідеться про щонайменше 600 тис. євро, значну суму в доларах, смарагди та діаманти. Точні суми та кількість коштовного каміння поки не розголошується через таємницю слідства», – йдеться у публікації.

За попередніми даними, наразі обидва затримані перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш. Їм інкримінують «незаконний обіг цінних матеріальних активів». За сербським законодавством, відповідальність за таке правопорушення складає від 1 до 12 років ув'язнення. Суворість покарання залежить від обставин скоєння злочину та розміру «активів».

Офіційної інформації щодо затримання громадянина України та обставин, за яких це затримання відбувалося, Сербія Україні досі не надала. Та й Наумов, за даними джерел видання, за консульською підтримкою до своєї держави не звертався. Видання припускає, що наразі скандальний генерал СБУ намагається «купити» собі свободу у представників сербських «компетентних органів».

«При цьому «торги» можуть мати не лише матеріальний характер. Наумов обіймав посаду, на якій мав доступ до інформації, що становить державну таємницю. І він цілком може злити цю інформацію в обмін на свою свободу. Існує також ризик подальшого зливу цієї інформації росіянам, адже міністр внутрішніх справ Республіки Сербії, Александар Вулін – проросійський політик, який має тісні відносини з Кремлем», – пише видання.

Нагадаємо, Андрій Наумов з 2019 року обіймав посаду начальника головного управління внутрішньої безпеки. У Службу він прийшов з Генпрокуратури, де пропрацював 12 років. У 2021 році він фігурував як потенційна «жертва» замаху на вбивство, начебто замовленого ще одним високопоставленим співробітником СБУ Дмитром Нескоромним.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого з'ясувалося, що генерал Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну за лічені години до перших ракетних ударів.

31 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про позбавлення генерала Наумова звання. А у ДБР почали розслідувати справу про скоєння ним державної зради.