Екскерівник Держлікслужби отримав підозру в недостовірному декларуванні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Екскерівник Держлікслужби отримав підозру в недостовірному декларуванні
Уряд звільнив Романа Ісаєнка 7 січня
фото: Уніан

За даними слідства, експосадовець у своїх щорічних деклараціях не вказав інформацію про житловий будинок

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишньому голові Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, обіймаючи посаду держслужби категорії «А», чиновник не вказав у своїх щорічних деклараціях за 2022–2024 роки інформацію про житловий будинок у Київській області.

«Цю нерухомість придбали у січні 2022 року та оформили на батьків дружини підозрюваного. Проте детективи з'ясували, що фактично будинком користувалися посадовець та його дружина», – йдеться в повідомленні.

Після початку розслідування НАБУ і САП на початку 2026 року посадовця звільнили. Антикорупційні органи традиційно не називають фігуранта справи, однак, за даними «Главкома», йдеться про Романа Ісаєнка, якого Кабінет міністрів звільнив 7 січня.

Раніше «Економічна правда» повідомляла, що Національне антикорупційне бюро проводило обшуки у головному офісі Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Опісля Кабінет міністрів порушив дисциплінарне провадження проти нього.

У лютому Ісаєнко став фігурантом розслідування Bihus.Info. За даними журналістів, приватна лабораторія «Добробут-Лікилаб» майже одразу після реєстрації почала масово отримувати замовлення на перевірку ліків від Держлікслужби. Нібито її створили люди з оточення Романа Ісаєнка.

До слова, Кабінет міністрів призначив Романа Ісаєнка головою Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками у 2024 році.

