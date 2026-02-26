Головна Країна Кримінал
Сергій Власенко подав заяву до ДБР на працівників НАБУ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Нардеп вважає, що працівники НАБУ «вдаються до політичних провокацій, замість реальної боротьби з корупцією»

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко подав заяву до Державного бюро розслідувань через дії співробітників НАБУ. На переконання політика, слідчі НАБУ, увірвавшись до його службового кабінету у партійному офісі «Батьківщини» та провівши обшук без дозволу суду чи прокурора, не склавши жодного процесуального документа і протоколу обшуку,  скоїли кримінальне правопорушення.

«Це не слідча дія, а терористичний акт! Чим це все відрізняється від того, що творили каральні органи Януковича? Абсолютно нічим. Повне беззаконня», – обурився нардеп.

Дї співробітників НАБУ, на думку Сергія Власенка, спровоковані роботою очолюваної ним парламентської ТСК, яка викрила докази корупційних зловживань у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Громадської ради доброчесності, а також порушення закону працівниками НАБУ.

«Я знаю, що зараз детективи НАБУ отримали команду шукати будь-що на мене, на моїх колег по ТСК», – заявив депутат від «Батьківщини».

Сергій Власенко доводить: на те, що працівники НАБУ вдаються до політичних провокацій, замість реальної боротьби з корупцією, вказують і три виправдувальні вироки, ухвалені протягом останніх тижнів Вищим антикорупційним судом.

«Я доб’юся того, щоб люди із НАБУ, які порушували закон, були притягнуті до відповідальності. А ТСК, незважаючи ні на що, буде працювати і дасть результат», – запевнив Власенко.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями тоді не називалося, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру. Обшуки пройшли й в кабінеті соратника Тимошенко Сергія Власенка.

Теги: Сергій Власенко НАБУ ДБР

