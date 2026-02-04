Недостовірне декларування: справу нардепки Діденко скеровано до суду

Інформацію про майно нардепка та її чоловік не вказали у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки

Перед судом постануть голова обласної ради та його дружина, чинна нардепка, які не задекларували майно на понад 8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

За даними «УП», йдеться про депутатку Верховної Ради з фракції «Слуга народу» Юлію Діденко та її чоловіка, голову Одеської обласної ради Григорія Діденка.

За даними слідства, інформацію про майно подружжя не вказало у своїх щорічних майнових деклараціях за 2021-2023 роки. Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор САП подав позов про конфіскацію в них активів на майже 5 млн грн на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження.

Детективи та прокурори встановили, що саме на цю суму голова облради та його дружина-нардепка у 2021-2024 роках зробили внески за апартаменти та два автомобілі Audi SQ8 (2021 і 2024 років випуску). У жовтні 2025 року їм повідомили про підозру (ч. 2 ст. 366-2 КК України), а вже в грудні слідство завершили.

Григорій Діденко був обраний депутатом Одеської обласної ради від партії «Слуга народу» у жовтні 2020 року. З 5 грудня 2020 року очолює Одеську обласну раду. Юлія Діденко у 2019 році була обрана народною депутаткою від партії «Слуга народу». Вона очолює підкомітет Ради з питань оподаткування доходів фізичних осіб.

Нагадаємо, у 2025 році семеро нардепів отримали підозри. У недостовірному декларуванні підозрюються депутатки від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна та Юлія Діденко. Ще один нардеп від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов отримав підозру у можливому хабарі.