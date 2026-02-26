Головна Країна Кримінал
Вибух на ярмарку у Чернігові: двох військових засуджено за поранення дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вибух на ярмарку у Чернігові: двох військових засуджено за поранення дітей
Місце вибуху в Чернігові, 3 вересня 2022 року
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро людей, четверо з них – малолітні діти

Деснянський районний суд Чернігова визнав винними двох військовослужбовців, дії яких призвели до вибуху боєприпасу під час міського ярмарку у вересні 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Суд призначив одному з них п'ять років позбавлення волі, іншому – шість років. Обох засудили за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та боєприпасами, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що під час ярмарку військові демонстрували цивільним зразки зброї та боєприпасів. Один із них виклав на демонстраційний стіл реактивну протитанкову гранату, яка не перебувала на обліку та не пройшла належної перевірки. Він не забезпечив контролю за небезпечним предметом.

Згодом інший військовослужбовець, грубо порушуючи правила безпеки, перевів гранату в бойове положення та передав її малолітній дитині, дозволивши натиснути на спусковий механізм. Пролунав постріл.

Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро людей, четверо з них – малолітні діти. Одна дитина зазнала тяжких тілесних ушкоджень. Інші потерпілі, серед яких діти та дорослий, отримали травми різного ступеня тяжкості.

До слова, правоохоронці викрили жителів Київщини, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

