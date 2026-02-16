Головна Країна Кримінал
Справа «Мідас». Ексміністр енергетики Галущенко отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Міністерство енергетики України

У межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами

За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру у справі «Мідас». Мова йде про колишнього міністра енергетики України (2021-2025 роки) Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

«За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативою учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстровано фонд, який мав залучити близько $100 млн «інвестицій». Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була й родина підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

За даними САП, нібито з метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця.

«Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках. Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі», – наголошує САП.

фото: САП

Зазначається, що ці кошти начебто легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд. Наразі слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад $7,4 млн. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і €2,4 млн видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

«Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід, а також витрачала його на власні потреби», – додає САП.

15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідство триває. У межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

До слова, колишній міністр юстиції Герман Галущенко, пояснюючи своє проживання в арештованому будинку, який фактично належить ексміністру-втікачу часів Януковича Віталію Захарченку, применшив вартість його оренди. Про це повідомляв «Главком» з посиланням на народну депутатку Анастасію Радіну.

Теги: Операція «Мідас» Герман Галущенко САП корупція в Україні

