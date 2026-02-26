Справа про розкрадання коштів. Командувач логістики Повітряних сил отримав підозру

Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру командувачу логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Їм інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися «вирішити питання» − запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

«Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва. У зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату − достатньо «підписаних документів» і потрібного висновку аудиту», – наголосив генпрокурор.

Кравченко додав: «Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що «упродовж тижня питання закривається» і «далі тут все дуже просто, така математика для першого класу». Головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування».

