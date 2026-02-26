Головна Країна Кримінал
Справа про розкрадання коштів. Командувач логістики Повітряних сил отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області
фото: Офіс генерального прокурора

Розслідування триває

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру командувачу логістики командування Повітряних сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

«Їм інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися «вирішити питання» − запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення «лояльних» приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

«Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва. У зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату − достатньо «підписаних документів» і потрібного висновку аудиту», – наголосив генпрокурор.

Кравченко додав: «Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що «упродовж тижня питання закривається» і «далі тут все дуже просто, така математика для першого класу». Головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування».

Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

Згодом Повітряні сили ЗСУ прокоментували затримання посадової особи командування Повітряних сил

Теги: Офіс Генерального прокурора Повітряні сили ЗСУ підозра

