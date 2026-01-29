Суд зняв електронний браслет з ексочільника «Укренерго» Кудрицького

Запобіжний захід продовжено на два місяці

Печерський районний суд Києва дозволив ексочільнику «Укренерго» Володимиру Кудрицькому зняти електронний браслет. Натомість залишив інші зобов’язання і продовжив запобіжний захід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Запобіжний захід для ексглави компанії подовжено ще на два місяці з можливістю внесення застави. Її розмір не змінили – 7 млн грн. Також суд зобов’язав колишнього голову «Укренерго» здати закордонний паспорт, з’являтися до суду за кожним викликом і заборонив спілкуватися з іншими учасниками справи.

Як повідомляв «Главком», 28 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про затримання Володимира Кудрицького з підозрою у шахрайстві (ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу). За версією ДБР, у 2018 році нині скандально відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Безпосередньо Володимиру Кудрицькому закидається те, що, обіймаючи посаду заступника директора з інвестицій «Укренерго», він вступив у змову з Ігорем Гринкевичем.

Як дізнався «Главком» з власних джерел у правоохоронних органах, тендери, які згадуються у підозрах Кудрицькому та Гринкевичу, у 2018 році виграла житомирська фірма «Візин Річ». Її пропозиції були на пару мільйонів гривень вищими від інших учасників, яких замовник «відсіяв». Наприклад, реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Західної енергосистеми ТОВ «Візин Річ» оцінило у 36,95 млн грн. Водночас дешевші пропозиції від ТОВ «Компанія Рос» і ТОВ «Тендертрейдбуд» (обидві пропонували по 33,9 млн грн) «Укренерго» забракувало.

За колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, було внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Він вийшов із СІЗО після внесення застави.

У грудні минулого року Апеляційний суд Києва частково змінив запобіжний захід ексочільнику «Укренерго» Володимирові Кудрицькому.