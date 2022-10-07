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Ексначальник прокуратури на Луганщині постане перед судом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексначальник прокуратури на Луганщині постане перед судом
До суду направлено обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності
фото ілюстративне

Обвинувачений у березні 2022 року зрадив присязі та добровільно зайняв посаду в незаконно створеному правоохоронному органі

Колишній керівник відділу однієї з окружних прокуратур Луганщини добровільно зайняв посаду в «окупаційному органі». Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року зрадив присязі та добровільно зайняв посаду в незаконно створеному правоохоронному органі – так званій «прокуратурі Новопсковського району ЛНР» на тимчасово окупованій рашистами території.

«За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора та Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила підозру експоліцейському, який схиляв до співпраці з окупантами.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Теги: війна росія Україна окупанти Луганщина

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