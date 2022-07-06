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    Кримінал

    Схиляв до співпраці з окупантами: прокуратура оголосила підозру експоліцейському

    Підозрюваний мав гарантувати рашистам безпечне перебування в смт Борова - Схиляв до співпраці з окупантами: прокуратура оголосила підозру експоліцейському
    Підозрюваний мав гарантувати рашистам безпечне перебування в смт Борова
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Чоловікові загрожує в’язниця

    Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у держзраді керівнику псевдовідділу поліції в смт Борова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній правоохоронець перейшов на бік ворога в тимчасово окупованому смт Боровій Ізюмського району. На вимогу військових РФ підозрюваний почав схиляти своїх колишніх колег до співпраці з «визволителями».

    Крім того, чоловік мав гарантувати рашистам безпечне перебування у вказаному окупованому населеному пункті. На вдячність окупанти призначили чоловіка «керівником» так званого «Борівського відділу народної міліції».

    Стаття передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

    Раніше повідомлялося, що колишній поліцейський з м. Ізюм на Харківщині перейшов на сторону окупантів. Місцева прокуратура оголосила зраднику підозру.

    Нагадаємо, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Схиляв до співпраці з окупантами: прокуратура оголосила підозру експоліцейському