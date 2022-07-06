Схиляв до співпраці з окупантами: прокуратура оголосила підозру експоліцейському

Чоловікові загрожує в’язниця

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру у держзраді керівнику псевдовідділу поліції в смт Борова. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній правоохоронець перейшов на бік ворога в тимчасово окупованому смт Боровій Ізюмського району. На вимогу військових РФ підозрюваний почав схиляти своїх колишніх колег до співпраці з «визволителями».

Крім того, чоловік мав гарантувати рашистам безпечне перебування у вказаному окупованому населеному пункті. На вдячність окупанти призначили чоловіка «керівником» так званого «Борівського відділу народної міліції».

Стаття передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що колишній поліцейський з м. Ізюм на Харківщині перейшов на сторону окупантів. Місцева прокуратура оголосила зраднику підозру.

Нагадаємо, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з лав Нацполіції.

Читайте також інтерв’ю: Речник СБУ Артем Дехтяренко: Ми переграли російські ФСБ та ГРУ на всіх фронтах



