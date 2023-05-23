ДБР розкрило масштабну мережу грального бізнесу: судитимуть понад 30 осіб

На лаві підсудних опиняться 34 людини, у тому числі адвокат та двоє правоохоронців

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. На лаві підсудних опиняться 34 людини, у тому числі адвокат та два правоохоронці.

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Як повідомляє ДБР, до 24 лютого 2022 року на території України працювало близько 400 незаконних гральних закладів, діяльність яких забезпечували обвинувачені.

«Після початку повномасштабної російської агресії вони припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися. Місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 млн грн», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підпільні заклади працювали у різних районах міст та дотримувалися суворої конспірації. Клієнтів «підсаджували» на азартні ігри, аби вони ставали постійними відвідувачами, та заохочували приводити нових.

За даними ДБР, власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності.

У межах провадження проведено понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у самих приміщеннях, де надавалися послуги з доступу до азартних ігор.

В результаті вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів.

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Крім того, у гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено майже 8 млн грн готівкою у різній валюті.

У ДБР уточнили, що 32 особи, які організували та забезпечували діяльність гральних закладів, обвинувачуються у створенні злочинної організації, незаконному проведенню азартних ігор, наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1-2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Водночас двоє правоохоронців обвинувачуються у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, одержанні неправомірної вигоди, участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу). Вони можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.