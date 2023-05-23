Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР розкрило масштабну мережу грального бізнесу: судитимуть понад 30 осіб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР розкрило масштабну мережу грального бізнесу: судитимуть понад 30 осіб
Підпільні гральні заклади працювали у різних районах міст та дотримувалися суворої конспірації
фото з відкритих джерел

На лаві підсудних опиняться 34 людини, у тому числі адвокат та двоє правоохоронців

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. На лаві підсудних опиняться 34 людини, у тому числі адвокат та два правоохоронці.

Як повідомляє ДБР, до 24 лютого 2022 року на території України працювало близько 400 незаконних гральних закладів, діяльність яких забезпечували обвинувачені. 

«Після початку повномасштабної російської агресії вони припинили свою роботу, але поступово знову почали відкриватися. Місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підпільні заклади працювали у різних районах міст та дотримувалися суворої конспірації. Клієнтів «підсаджували» на азартні ігри, аби вони ставали постійними відвідувачами, та заохочували приводити нових.

За даними ДБР, власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для безперешкодної незаконної діяльності.

У межах провадження проведено понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, в офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у самих приміщеннях, де надавалися послуги з доступу до азартних ігор.

В результаті вилучено понад 530 одиниць комп’ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі й предмети, які вказують на діяльність гральних закладів.

Крім того, у гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів вилучено майже 8 млн грн готівкою у різній валюті.

У ДБР уточнили, що 32 особи, які організували та забезпечували діяльність гральних закладів, обвинувачуються у створенні злочинної організації, незаконному проведенню азартних ігор, наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1-2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу).

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Водночас двоє правоохоронців обвинувачуються у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, одержанні неправомірної вигоди, участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу). Вони можуть бути засуджені до позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Читайте також:

Теги: ДБР азартні ігри злочин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події відбувалися в Івано-Франківську, в розташуванні 50-го полку Нацгвардії
Справу про побиття строковика на Прикарпатті передано до суду: який термін загрожує офіцеру
16 травня, 15:12
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
Майже 300 піхотинців Маріуполя потрапили у полон. Керівник бригади ЗСУ підозрюється у держраді
16 травня, 10:52
Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
Одесит вбив людину, яка прихистила його після комендантської години: деталі
11 травня, 13:26
Поліцейські Київщини встановили 21 загарбника, які вже притягаються до кримінальної відповідальності
Скільки росіян внесено в базу воєнних злочинців: дані Нацполіції
10 травня, 20:53
Уже під час великої війни обвинувачений Вадим Тітушко пішов служити до ремонтної роти
Суд реанімував справу Тітушка про розбій з угоном
8 травня, 07:11
У війні проти України Росія втратила понад 2 тис. танків
РФ знайшла винних, чому «другій армії світу» бракує танків
27 квiтня, 07:34
Байден пригрозив КНДР зміною влади
Байден пригрозив КНДР та зробив гучну заяву щодо майбутнього країни
26 квiтня, 23:03
Шахрай з Одеси вигадав схему як виманювати гроші з аграріїв
Одесит ошукав аграріїв на 45 млн гривень: подробиці хитрої схеми
26 квiтня, 18:01
ДТП при в’їзді на Південний міст
На блокпосту в Києві автівка збила і протягла поліцейського по дорозі
25 квiтня, 07:47

Кримінал

ДБР розкрило масштабну мережу грального бізнесу: судитимуть понад 30 осіб
ДБР розкрило масштабну мережу грального бізнесу: судитимуть понад 30 осіб
Справа Князєва: правоохоронці знайшли у схованці ще $500 тис.
Справа Князєва: правоохоронці знайшли у схованці ще $500 тис.
У Миколаєві військовий ЗСУ «зливав» ворогу розвідувальну інформацію
У Миколаєві військовий ЗСУ «зливав» ворогу розвідувальну інформацію
ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА
ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА
Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Бахмут чий? Нічне вітання Путіна – поганий знак для росіян
47K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
35K
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
27K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
9713
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
9586
«Геть від Москви». Московська церква в Україні почала нову кампанію зі свого відбілювання

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту