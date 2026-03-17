На Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю

Наталія Порощук
фото: Національна поліція України (ілюстративне)

Знаряддя злочину – мисливську рушницю вилучено

На Миколаївщині встановлюються обставини вбивства жінки. За даними поліцейських, староста одного із сіл вистрілив у свою помічницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

«Попередньо встановлено, що староста одного із сіл Баштанського району в приміщенні старостату під час конфлікту здійснив постріл у свою помічницю, внаслідок чого вона загинула», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти обласного главку поліції, а також оперативники управління карного розшуку. Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку. Знаряддя злочину – мисливську рушницю вилучено.

Наразі правоохоронці здійснюють комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

До слова, у Борисполі затримали 29-річного місцевого жителя, який влаштував стрілянину у торговельному закладі та на прилеглій території. Повідомляється, що, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник зайшов до крамниці та, очікуючи на обслуговування, раптово дістав пістолет.

Також на вулиці Симиренка у Києві сталася стрілянина, в результаті якої постраждав 36-річний місцевий мешканець. Як встановили правоохоронці, конфлікт між чоловіками мав давнє коріння. Зловмисник зателефонував потерпілому та запросив його вийти на вулицю для «розмови», проте мирної бесіди не вийшло. 

