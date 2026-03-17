На Миколаївщині староста села застрелив свою помічницю

Знаряддя злочину – мисливську рушницю вилучено

На Миколаївщині встановлюються обставини вбивства жінки. За даними поліцейських, староста одного із сіл вистрілив у свою помічницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Миколаївської області.

«Попередньо встановлено, що староста одного із сіл Баштанського району в приміщенні старостату під час конфлікту здійснив постріл у свою помічницю, внаслідок чого вона загинула», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти обласного главку поліції, а також оперативники управління карного розшуку. Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку. Знаряддя злочину – мисливську рушницю вилучено.

Наразі правоохоронці здійснюють комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.

