Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира

Під час обшуку в агента вилучено смартфон із доказами роботи на ворога

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння головнокомандувача ЗСУ викрили ще одного агента ФСБ у лавах ЗСУ. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину та коригував атаки РФ по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах після втечі з підрозділу. Погодившись працювати на ФСБ, агент обходив місто та його околиці, щоб виявити та зафіксувати координати об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Серед об’єктів, за якими «полював» фігурант, – блокпости та запасні командні пункти українських військ, а також станції регіональної філії «Укрзалізниці». Для прихованої фіксації потенційних «цілей» агент здійснював їхню відеозйомку під виглядом телефонних розмов.

«Невдовзі після початку розвідвилазок фігурант вирішив тимчасово «залягти на дно» в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині. Утім, співробітники СБУ вже задокументували кожен його крок і на фінальному етапі операції затримали. Під час обшуку в агента вилучено смартфон із доказами роботи на ворога, в тому числі зашифровані відеофайли із військовими об’єктами та їхніми координатами на гугл-картах», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагаємо, військова контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам РФ ліквідувати командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. За словами правоохоронців, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА з іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.