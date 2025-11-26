Головна Країна Суспільство
У Львові дитячий стоматолог погрожував вбити священника УГКЦ: деталі скандалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Отець Юстин Бойко отримав повідомлення в соцмережі від користувача, який погрожував йому смертю
Справою про погрози стоматолога вбити священника займається поліція та СБУ

Львівський священник УГКЦ Юстин Бойко заявив про погрози щодо його життя, які він отримав від дитячого стоматолога Олександра Строгонова. Лікар уже публічно вибачився за свої погрози. Над справою працює поліція та СБУ, пише «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Повідомляється, що в суботу, 22 листопада, отець Юстин Бойко отримав повідомлення в соцмережі Facebook від користувача, зареєстрованого під нікнеймом Alexander Pogrebnyak. «Пропонуватиму вас вбити, пане Юрій Бойко. Вистежити і вальнути», – йшлося в повідомленні.

Після цього священник звернувся до поліції та СБУ. За словами Юстина Бойко, уже на наступний день СБУ дізналися, хто саме погрожував йому вбивством. Виявилося, що ці погрози Юстин Бойко отримав від львівського дитячого стоматолога, який працює в приватній клініці на Левандівці, Олександра Строгонова. У соціальних мережах він зареєстрований з прізвищем своєї матері Погребняк.

Стоматолог зателефонував та вибачився перед священником. Також ним було записане відео з вибаченнями. «Я на емоціях, не розібравшись із ситуацією довкола парафій у Прилбичах та Рясне 1, вирішив написати вам погані слова», – сказав Олександр Строгонов у відео.

Також відомо, що 24 листопада Олександр Строгонов мав зустрітися із поліцією. Він стверджував, що шкодує про свої слова та погрози.

За словами, Юстина Бойко погрози про те, що його хочуть вбити, ймовірно, пов’язані з його позицією щодо «секти Ковпака». Йдеться про священника Василя Ковпака, а саме його прибічників, навколо яких нещодавно розгорівся скандал через приміщення храму. «Я пояснював цими днями, хто такі ковпаківці й чому вони не можуть вважатися церквою, а також про справу колишнього священника УГКЦ Василя Ковпака», – розповів отець.

Щодо цього також висловився Олександр Строгонов. Він пояснює, що не є прихильником руху Василя Ковпака та не відвідує його служби. «Але цікавить питання щодо відлучення його від церкви, адже парафію в Рясне1 він досить активно розбудовує, попри всі утиски церкви, та збирає навколо себе багато прихожан. Якщо бували там на Великдень, то розумієте про що я», – зазначив Олександр Строгонов.

Він зауважив, що не вважає себе «ковпаківцем», хоча відвідує церкву, де Василь Ковпак проводить служби під час великих свят. «Спекуляції, що я ніби ковпаківець, прихильник тітушок Василя Ковпака додумані. Насправді не маю жодного відношення до них. Відвідую ту церкву на Рясне 1 на Різдво та на Великдень. Церква ж відкрита для всіх», – додав він.

У коментарі Zaxid.net. Юстин Бойко розповів, що прийняв вибачення стоматолога, який погрожував йому смертю. Однак заяву отець забирати з поліції не збирається. «Як священник я йому пробачив після його вибачень. Але заяви забирати не буду, оскільки я цю людину взагалі не знаю. Нехай правоохоронці вияснять, хто він такий і яку ідеологію сповідує. Бо для мене залишається досі дивиною, як дитячий лікар-стоматолог, яким він є, може писати людині такі відкриті погрози вбивства. Тому, нехай правоохоронні органи вияснять, чи ця людина, яка мені погрожувала, не становить загрози для інших людей», – повідомив Юстин Бойко.

Цю справу прокоментували також у СБУ та поліції Львівщини. Там повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом погрози вбивством священнику Юстину Бойку за ч. 1 ст. 129 ККУ.

Раніше «Главком» розповідав, як у селі Винники, що у Львівській області, між сусідами виник конфлікт через те, що родина ветерана «Азову» нібито надто гучно пересувалася квартирою. Згодом через це сусіди побили ветерана та його дружину.

Постраждалий ветеран поділився цією історією на своїй сторінці в Instagram. Ветеран розповів, що він військовий бригади «Азов». У 2022 році під час служби він отримав поранення ніг. Попри зусилля лікарів, чоловіку доведеться ампутувати ліву ногу. Тому він разом зі своєю дружиною переїхав ближче до лікарні у село Винники Львівської області, де відбудеться операція.

Теги: СБУ Львів поліція священник погрози

