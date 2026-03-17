НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка
Антикорупційні органи підозрюють Галущенка в участі в злочинній організації у справі «Мідас»
фото: Герман Галущенко

Процес повної перевірки декларації колишнього урядовця триватиме до 180 днів

Нацагентство з питань запобігання корупції 16 березня розпочало повну перевірку декларації колишнього очільника Міненерго та Мін’юсту Германа Галущенка. Він є підозрюваним у справі «Мідас». Про це повідомляє «Главком».

На початку березня «Главком» повідомляв, що Національне агентство з питань запобігання корупції відібрало на повну перевірку декларацію «при звільненні» (охоплює період декларування за січень 2025 року-19 листопада 2025 року) колишнього міністра юстиції і енергетики Германа Галущенка. Процес повної перевірки декларації Галущенка за неповний 2025 рік триватиме 120-180 днів.

НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка фото 1

Разом із тим, Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на публікацію «Главкома» «Фокус Сігізмунда. Що НАЗК не помітило в деклараціях Галущенка?», заявивши: у минулі роки заходи фінансового контролю – повні перевірки декларацій та моніторинг способу життя – ексміністра юстиції та енергетики Галущенка не здійснювалися. 

Раніше «Главком» аналізував декларацію Германа Галущенка, яку тепер на перевірку відібрало НАЗК. Як з'ясувалося, ексміністр не відобразив у декларації маєток на 647 кв. м на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві, де він певний час жив. Його перебування у вказаному будинку неодноразово фіксували співробітники НАБУ, які проводили оперативне спостереження у рамках операції «Мідас».

18 лютого під час судового засідання Галущенко підтвердив, що подобово орендував будинок Захарченка; це вартувало йому $130. Галущенко додав, що кошти платив чоловікові, який відповідав за майно.

«Протягом останніх десяти років цей будинок здавався в оренду. До цього я жив в іншому будинку. Однак, коли у 2022 році на мене був замах, то мені дали охорону. Довелося змінювати місця проживання», – наголосив ексміністр.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Щоправда, він може вийти із столичного СІЗО, внісши заставу на спецрахунок суду у розмірі 200 млн грн. У суді експосадовець назвав застава у 200 млн грн непідйомною: «Такий розмір застави фактично змушує мене перебувати у слідчому ізоляторі без можливості її внести».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка
НАЗК розпочало повну перевірку декларації Галущенка
