СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby
Румунські військові повідомляли, що 3 грудня знешкодили український морський дрон у Чорному морі
фото: СБУ

За даними пресслужби СБУ, усі безпілотники продовжують виконувати завдання

Служба безпеки заявили, що жодного дрона Sea Baby в Чорному морі не було втрачено. Усі безпілотники продовжують виконувати бойові завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Усі морські безпілотні апарати Служби безпеки України Sea Baby, які залучені у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено», – йдеться у заяві.

Правоохоронці наголосили, що операції здійснюються у межах визначених районів та спрямовані на ураження виключно законних цілей РФ. «Жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії. Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародних кордонів та з повагою ставиться до своїх партнерів» – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, військово-морські сили Румунії заявили, що 3 грудня знешкодили морський дрон Sea Baby у Чорному морі, який, за їхніми даними, створював загрозу для судноплавства. Зазначалося, що об’єкт на відстані близько 66 км на схід від Констанци виявили співробітники румунської Берегової охорони за підтримки судна морського спостереження MAI 1107.

Після проведеного аналізу військові водолази з’ясували, що знайдений предмет був нібито безпілотним надводним апаратом типу Sea Baby. Після цього моряки ВМС Румунії отримали дозвіл ліквідувати виявлений дрон. Зазначалося, що близько 13:00 за місцевим часом його було знищено.

До слова, Служба безпеки України підтвердила, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України.

Під удар потрапив енергообʼєкт розташований у місті Лівни
Bayraktar Kizilelma вперше в історії військової авіації успішно знищив реактивну повітряну ціль
Люди приносили на місце ворожого удару квіти та дитячі іграшки
Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна
Дрон FP-2, яким СБУ атакувала окупантів
За гроші слідчий мав вплинути на пом’якшення запобіжного заходу
Під час збирання грибів здетонував російський БпЛА
27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов отримав вирок суду
Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події
