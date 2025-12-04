СБУ спростувала заяву Румунії про знищення дрона Sea Baby

За даними пресслужби СБУ, усі безпілотники продовжують виконувати завдання

Служба безпеки заявили, що жодного дрона Sea Baby в Чорному морі не було втрачено. Усі безпілотники продовжують виконувати бойові завдання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Усі морські безпілотні апарати Служби безпеки України Sea Baby, які залучені у виконанні бойових завдань в Чорному морі, продовжують їх реалізацію відповідно до затверджених планів та цілей. Жодного із них не втрачено», – йдеться у заяві.

Правоохоронці наголосили, що операції здійснюються у межах визначених районів та спрямовані на ураження виключно законних цілей РФ. «Жодна з безпілотних систем СБУ Sea Baby не заходила до територіальних вод Румунії. Україна неухильно дотримується норм міжнародного права, не порушує міжнародних кордонів та з повагою ставиться до своїх партнерів» – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, військово-морські сили Румунії заявили, що 3 грудня знешкодили морський дрон Sea Baby у Чорному морі, який, за їхніми даними, створював загрозу для судноплавства. Зазначалося, що об’єкт на відстані близько 66 км на схід від Констанци виявили співробітники румунської Берегової охорони за підтримки судна морського спостереження MAI 1107.

Після проведеного аналізу військові водолази з’ясували, що знайдений предмет був нібито безпілотним надводним апаратом типу Sea Baby. Після цього моряки ВМС Румунії отримали дозвіл ліквідувати виявлений дрон. Зазначалося, що близько 13:00 за місцевим часом його було знищено.

До слова, Служба безпеки України підтвердила, що підрив двох нафтових танкерів російського «тіньового флоту» в Чорному морі був результатом спільної спецоперації СБУ та Військово-морських сил України.