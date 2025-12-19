СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела

Дрони Служби безпеки атакували бурову установку на родовищі «Ракушечне»

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії «Лукойл». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Унаслідок спецоперації було атаковано бурову установку на родовищі «Ракушечне» імені Валерія Грайфера. Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

«СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Наслідки ураження обʼєкта фото, надане джерелами у СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ.

До слова, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

