Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела
Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання
фото, надане джерелами у СБУ

Дрони Служби безпеки атакували бурову установку на родовищі «Ракушечне»

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки уразили вже третю за останні тижні нафтовидобувну платформу росіян на шельфі Каспійського моря, яка належить компанії «Лукойл». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Унаслідок спецоперації було атаковано бурову установку на родовищі «Ракушечне» імені Валерія Грайфера. Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи.

Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них.

«СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела фото 1
Наслідки ураження обʼєкта
Наслідки ураження обʼєкта
фото, надане джерелами у СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України провела нову безпрецедентну спецоперацію на відстані у понад 2 тис. км від території нашої держави. За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» РФ.

До слова, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами успішно підірвала підводний човен РФ класу «Варшавянка» в порту Новоросійськ. На борту субмарини перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», а сам човен зазнав критичних пошкоджень і фактично виведений з ладу. Операція стала першою в історії застосування підводних дронів «Sub Sea Baby» для ураження ворожої субмарини.

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ втретє уразили нафтовидобувні платформи компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть», що працюють у Каспійському морі.

Читайте також:

Теги: нафта СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія публічно стає на бік Росії
Індія публічно стає на бік Росії
3 грудня, 13:20
Американський сенатор Ліндсі Грем заявив про позитивний поступ у просуванні законопроєкту щодо санкцій проти Росії
Сенатор Грем відзначив значний прогрес у просуванні законопроєкту проти «нафтових друзів» Путіна
22 листопада, 02:42
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
28 листопада, 18:17
Казахстан екстрено перенаправив експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську
Казахстан закликає Україну зупинити удари по терміналу КТК після зупинки експорту нафти
1 грудня, 01:57
Один з пошкоджених кораблів після удару безпілотників
Ердоган відреагував на удари по суднах «тіньового флоту» РФ біля Туреччини
1 грудня, 20:14
На аверсі монети в центрі композиції розміщено образ троянського коня
Нацбанк презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина»
12 грудня, 18:13
Підводний човен РФ виведено з ладу після серії успішних атак українських дронів
СБУ вперше знищила підводний човен РФ дронами у Новоросійську
15 грудня, 17:38
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
16 грудня, 14:13
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
СБУ затримала російського агента, який готував теракт у Миколаєві
5 грудня, 10:54

Події в Україні

ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки
ЗСУ спростували інформацію про окупацію Серебрянки та Дронівки
СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела
СБУ уразила третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі – джерела
Комбриг 125-ї бригади Третього корпусу відправив офіцерів у піхоту. Білецький прокоментував
Комбриг 125-ї бригади Третього корпусу відправив офіцерів у піхоту. Білецький прокоментував
Терехов запропонував спосіб повернути людей у прифронтові міста після війни
Терехов запропонував спосіб повернути людей у прифронтові міста після війни
«Щедрик» на тлі руйнувань ТЕС: ДТЕК закликав світ допомогти відновити енергетику
«Щедрик» на тлі руйнувань ТЕС: ДТЕК закликав світ допомогти відновити енергетику
НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міськради
НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міськради

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua