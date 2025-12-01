Заробляв на «відкатах». Керівник виправного закладу на Хмельниччині отримав підозру
Посадовець відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями
Працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)», який вимагав «відкати» за укладені угоди із виправним закладом.
«Посадовець відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями, які замовляли у виправних закладах виготовлення продукції ув’язненими. За кожну таку угоду він вимагав 10% від суми контракту собі в кишеню. Протиправні дії викрили завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення дротових малопомітних перешкод. Їх виробляли засуджені у «Шепетівській виправній колонії (№98)». Сума контракту становила 6 млн грн, тож чиновник запросив 600 тис. грн за «сприяння» у прийнятті рішення», – наголошує ДБР.
26 листопада 2025 року працівники ДБР затримали очільника установи «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 405 тис. грн та $1300. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
За рішенням суду йому посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 499 тис. грн. Слідчі ДБР також перевірять законність інших договорів, укладених під керівництвом підозрюваного. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
До слова, співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат. За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.
Коментарі — 0