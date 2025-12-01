Головна Країна Кримінал
Заробляв на «відкатах». Керівник виправного закладу на Хмельниччині отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: ДБР

Посадовець відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями

Працівники ДБР повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)», який вимагав «відкати» за укладені угоди із виправним закладом.

«Посадовець відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями, які замовляли у виправних закладах виготовлення продукції ув’язненими. За кожну таку угоду він вимагав 10% від суми контракту собі в кишеню. Протиправні дії викрили завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення дротових малопомітних перешкод. Їх виробляли засуджені у «Шепетівській виправній колонії (№98)». Сума контракту становила 6 млн грн, тож чиновник запросив 600 тис. грн за «сприяння» у прийнятті рішення», – наголошує ДБР.

26 листопада 2025 року працівники ДБР затримали очільника установи «на гарячому» під час отримання другої частини неправомірної вигоди – 405 тис. грн та $1300. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прохання та одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За рішенням суду йому посадовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 499 тис. грн. Слідчі ДБР також перевірять законність інших договорів, укладених під керівництвом підозрюваного. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань ліквідували в одній із бригад ЗСУ схему незаконного нарахування підвищених виплат. За результатами спільних дій на Донеччині затримано командира батальйону військового з’єднання, який вимагав з підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

