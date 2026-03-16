БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Правоохоронці вилучили обладнання, майже 300 тисяч пачок сигарет і тютюн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах на Черкащині. Під час обшуків вилучено обладнання, готову продукцію та інше майно орієнтовною вартістю близько 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

За даними слідства, до організації підпільного виробництва причетні семеро осіб. Серед учасників групи: мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей.

Правоохоронці встановили, що фігуранти налагодили незаконне виготовлення сигарет відомих українських та європейських брендів. Для цього вони облаштували виробниче приміщення та встановили обладнання, яке забезпечувало повний цикл виготовлення тютюнових виробів.

Потужність нелегального виробництва становила приблизно 50 тис. пачок сигарет на добу. Для безперебійної роботи зловмисники обладнали приміщення резервними джерелами живлення.

Під час проведення обшуків детективи вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, 295 745 пачок сигарет різних торговельних марок, 95 мішків ферментованого тютюну, 268 ящиків пакувального матеріалу та 138 рулонів сигаретного паперу.

Крім того, правоохоронці вилучили понад $36 тис., вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та іншого майна становить близько 30 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Нагадаємо, що родина заступника керівниці волинського територіального управління Бюро економічної безпеки Сергія Журавльова володіє дорогими автомобілями та елітною нерухомістю. Частину цих активів посадовець пояснює допомогою свого батька, який нині проживає на тимчасово окупованих територіях і має російський паспорт. 

Читайте також:

Читайте також

У Вінниці правоохоронці викрили велику мережу збуту нелегальних електронних сигарет
Нікотин «у подарунок». Як працює тіньова багатомільярдна схема фіскальних «вандалів» Війна і бізнес
20 лютого, 09:15
Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ
Мільйон доларів на «діагнозах»: СБУ висунула нову підозру головному психіатру ЗСУ
20 лютого, 15:03
Антикорупційні органи викрили нових учасників схеми ексглави ФДМУ
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
19 лютого, 18:58
Очільник Держфінмоніторингу більшість жовтня провів у відрядженнях
Голова фінмоніторингу відвідав Францію, Танзанію і Мексику на тлі справи «Мідас»
19 лютого, 21:53
Американський президент наголосив, що корупція підриває основи нації та грабує всю країну
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
25 лютого, 06:35
Ексчиновник задекларував годинники Rolex на 3 млн грн та 580 тис. євро, виявлені у сейфі покійного родича
Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн
25 лютого, 09:46
Протести в Тирані змусили уряд відправити у відставку віцепрем’єрку
Корупційний скандал в Албанії. Протестувальники «дотисли» уряд звільнити віцепрем'єрку
27 лютого, 04:27
ДБР викрило схему закупівель хліба для військових на Хмельниччині
ДБР викрило нову схему закупівель для Нацгвардії
10 березня, 16:01
За даними журналістів, родина керівниці БЕБ на Волині «потайки» від доньки заробляє мільйони на паливі
Мати очільниці БЕБ на Волині заробляє на паливі «потайки» від доньки – розслідування
12 березня, 20:58

БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині
БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
Коригував удари росіян по Дніпру: СБУ викрила дезертира
У Івано-Франківську мати підлітка потрапила під суд, бо її син приніс на урок біології пікантний предмет
У Івано-Франківську мати підлітка потрапила під суд, бо її син приніс на урок біології пікантний предмет
Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці
Жорстоке побиття судді у Дніпрі: поліція повідомила подробиці
Троє чоловіків напали на суддю у Дніпрі (відео)
Троє чоловіків напали на суддю у Дніпрі (відео)
У Львові п'яний водій без прав віз тхора на поїзд (відео)
У Львові п'яний водій без прав віз тхора на поїзд (відео)

Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Сьогодні, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
