БЕБ викрило підпільну фабрику сигарет на Черкащині

Правоохоронці вилучили обладнання, майже 300 тисяч пачок сигарет і тютюн

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах на Черкащині. Під час обшуків вилучено обладнання, готову продукцію та інше майно орієнтовною вартістю близько 30 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

За даними слідства, до організації підпільного виробництва причетні семеро осіб. Серед учасників групи: мешканці Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей.

фото: БЕБ

Правоохоронці встановили, що фігуранти налагодили незаконне виготовлення сигарет відомих українських та європейських брендів. Для цього вони облаштували виробниче приміщення та встановили обладнання, яке забезпечувало повний цикл виготовлення тютюнових виробів.

Потужність нелегального виробництва становила приблизно 50 тис. пачок сигарет на добу. Для безперебійної роботи зловмисники обладнали приміщення резервними джерелами живлення.

Під час проведення обшуків детективи вилучили лінію повного циклу для виробництва сигарет, 295 745 пачок сигарет різних торговельних марок, 95 мішків ферментованого тютюну, 268 ящиків пакувального матеріалу та 138 рулонів сигаретного паперу.

Крім того, правоохоронці вилучили понад $36 тис., вантажний автомобіль, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученого обладнання, продукції та іншого майна становить близько 30 млн грн.

фото: БЕБ

Кримінальне провадження розслідується за ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

