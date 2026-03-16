Буковина: кандидат на посаду судді Антикорупційного суду отримав підозру в хабарництві

За даними слідства, суддя з Луганщини, відряджений до одного із місцевих судів Чернівецької області, займався підбуренням до надання хабарів

Судді загрожує позбавлення волі на вісім років з конфіскацією майна

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили суддю з Луганщини, відрядженого до одного із судів Чернівецької області. Його підозрюють у підбурюванні до надання хабаря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний, який наразі бере участь у конкурсі на суддю Вищого антикорупційного суду, схиляв адвоката надати $30 тис. судді Солом’янського районного суду Києва. Як кажуть правоохоронці, за це останній мав винести виправдувальний вирок у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

На підставі зібраних доказів судді з Чернівецької області повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідство триває. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

До слова, НАБУ і САП викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи. Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже $1 млн, а кінцева вартість становила близько $900 тис. (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання).