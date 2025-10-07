Головна Країна Кримінал
Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з українських бійців, залишено під вартою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Максима Бобилєва обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу
фото: hromadske

Бобилєву загрожує до 12 років увʼязнення

У вівторок, 7 жовтня, Печерський районний суд продовжив запобіжний захід для колишнього українського військовополоненого Максима Бобилєва. Його підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовими в полоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на hromadske.

Бобилєва триматимуть під вартою до 3 грудня. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення. Під час судового засідання в червні Бобилєв заявив, що хоче повернутися на службу до 35 окремої бригади морської піхоти.

Нагадаємо, раніше військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири. Одним із них є Максим Бобилєв, який нібито співпрацював із росіянами в полоні, причетний до побиття бійців «Азова» та хотів отримати громадянство РФ.

Теги: суд полон

