Перший громадянин Індії потрапив у полоні ЗСУ

Студент з Індії опинився на передовій після потрапляння до російського СІЗО та добровільно здався українським військовим

Студент з Індії на ім'я Маджоті опинився на передовій після перебування у російському СІЗО, де його завербували до армії РФ. Він одразу здалося в полон ЗСУ, обравши життя замість участі у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління в Медійній ініціативі за права людини Марію Томак.

Маджоті, 22-річний громадянин Індії, розповів, що потрапив у російське СІЗО через наркотики та був завербований до армії РФ. Він запевняє, що не планував воювати і одразу здався бійцям 63 бригади під час першого штурму.

Студент вчився в Росії, але потрапив на наркотики: «Щоб не сісти у в’язницю, поїхав на війну. Я не збирався воювати і планував одразу втекти, тому під час першого ж штурму здався бійцям 63 бригади».

Як зауважує Марія Томак, іноземні студенти та інші особи, які опиняються в російських СІЗО, фактично стають мобілізаційним ресурсом для РФ: «Навряд чи в тій ситуації вони розуміють, що роблять неправильний вибір і що вони взагалі уявляють собі, що вибір у них є. Принаймні, в цьому випадку хлопцю (як він стверджує) вистачило розуму відразу після потрапляння на передову здатися в полон ЗСУ. Ось це - точно правильний вибір. Його дорога додому точно не буде швидкою, але це буде дорога додому, а не на той світ..».

«Я сподіваюся, що, на відміну від Єгипту, який позбавив завербованого студента громадянства та кинув напризволяще, Індія відреагує більш відповідально та гуманно. Адже її громадян, які їдуть здобувати знання в Росію, про яку в багатьох залишаються рожеві ілюзії, ця ж країна брутально кидає на мʼясо. Чекаю з нетерпінням на хард ток Моді з Путіним», – додала Марія.

Нагадаємо, що українські військові взяли у полон кількох громадян Того, які воювали на боці Росії. За даними Міністерства закордонних справ Того, більшість із них – молоді студенти, які виїхали за кордон нібито за стипендіями, запропонованими організаціями, що представляли себе як фінансовані або пов’язані з Росією.