Польща засудила проросійського радикала за антиукраїнські висловлювання

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Войцех Ольшанський, відомий праворадикальний активіст, отримав покарання за поширення ненависті до українців та євреїв
Проросійський радикал отримав рік обмеження волі та повинен відпрацювати громадські роботи, його спільницю оштрафували

Районний суд у Кельцях засудив роросійського радикала і провокатора Войцеха Ольшанського за пропаганду ненависті до українців та євреїв. Йому призначили один рік обмеження волі та 30 годин громадських робіт, а його соратниця Ева С. отримала штраф у 4 тис. злотих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WP Wiadomości.

Войцех Ольшанський, відомий праворадикальний активіст, став популярним ще у 2016 році через свої виступи на YouTube. У 2021 році він організував мітинг у місті Каліш, де кількасот учасників вигукували антисемітські гасла, а організатори спалили копію середньовічного привілею про толерантність до євреїв. Після цього він неодноразово потрапляв до в’язниці за заклики до насильства та мову ненависті.

Разом із колишнім соратником Марцином Осадовським Ольшанський створив рух Rodacy Kamraci, який виступає проти іммігрантів, вакцинації, США та ЛГБТ-спільноти. Представників руху часто звинувачують у проросійських настроях.

Нагадаємо, що Сергія Карякіна, колишнього українського шахіста з Сімферополя та активного прибічника Росії, заочно засуджено Шевченківським районним судом Чернівців до дев’яти років позбавлення волі. Суд визнав беззаперечними докази СБУ, що він фінансував збройну агресію РФ проти України та закликав мешканців тимчасово окупованих територій допомагати російським військовим.

За даними слідства, уродженець Сімферополя ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Карякін не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи: «вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись».

