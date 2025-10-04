Головна Світ Соціум
Українка у Фінляндії засуджена до дев'яти років ув'язнення: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українка у Фінляндії засуджена до дев'яти років ув’язнення: що відомо
Районний суд Кайнуу відхилив версію про випадковість
фото: Yle

Окрім тюремного ув'язнення, жінці було наказано виплатити майже €10 тис компенсації родичам жертви

Районний суд Кайнуу (Фінляндія) засудив жінку українського походження до дев'яти років позбавлення волі за вбивство свого чоловіка, також українця, яке сталося 7 жовтня 2024 року в місті Каяані. Злочин стався в будинку пари. Жінка вдарила чоловіка ножем у груди, завдавши йому смертельного поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

У суді обвинувачена заперечила вбивство, стверджуючи, що не мала наміру завдати шкоди чоловікові, і що ніж влучив йому в груди випадково під час боротьби.

Проте районний суд Кайнуу відхилив версію про випадковість. Суд дійшов висновку, що жінка навмисно вдарила чоловіка ножем у груди.

На умисел, за даними суду, також вказали факти, що  потерпілому не одразу викликали допомогу, а також перед викликом екстрених служб з квартири були змиті плями крові.

Окрім тюремного ув'язнення, жінці наказано виплатити майже €10 тис компенсації родичам жертви. Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, уряд Фінляндії розглядає пропозицію Міністра фінансів Ріїкки Пурри скасувати компенсацію, що виплачується муніципалітетам за інтеграцію біженців та шукачів притулку. За словами директорки з питань імміграції Міністерства зайнятості та економіки Соні Хямяляйнен, це рішення найбільше вплине на українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Пропозиція є частиною бюджетного проєкту на наступний рік і передбачає економію у розмірі €317 млн протягом двох років. Компенсація, яку держава виплачує муніципалітетам, покриває витрати на ключові послуги для біженців.

