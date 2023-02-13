Ексучасник популярного талант-шоу працював в окупаційних органах

Вирішується питання про оголошення фігуранта у розшук

Харківська обласна прокуратура заочно оголосила про підозру у колабораційній діяльності харків’янину, який став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському телешоу, де показував трюки – бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

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Слідство встановило, що ще з 2014 року він мав антиукраїнську позицію. Був керівником організації «Союз народного единства» та одним з авторів сепаратистського проєкту «Дорожная карта Новороссии». Згодом поїхав до РФ.

«Під час окупації Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду «заместителя мера» цього міста. Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став «головою» так званої «Борівської військово-цивільної адміністрації», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що як «голова» псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова. «Посадовець» організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.

Напередодні деокупації підозрюваний втік з смт Борова разом з російськими військовими. Наразі вирішується питання про оголошення його у розшук.

Раніше повідомлялося, що підозру отримав колишній перший заступник міністра охорони здоров’я отримав підозру.