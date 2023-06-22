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Підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії
Дмитро Сенниченко став єдиним керівником новоствореної іспанської компанії Newform Lab
фото з відкритих джерел

Сенниченко перебуває в розшуку, його підозрюють в організації схеми із заволодіння понад 500 млн грн

Колишній голова фонду державного майна Дмитро Сенниченко, який перебуває у розшуку, у грудні 2022 року зареєстрував компанію в Іспанії. Про це повідомила Українська правда.

Відповідно до даних іспанського реєстру у грудні 2022 року чоловік, на ім'я Дмитро Сенниченко став єдиним керівником новоствореної іспанської компанії Newform Lab.

Вона має декілька видів діяльності, зокрема комп'ютерне програмування, розміщення туристів, проведення розважальних заходів тощо.

Компанія зареєстрована за адресою в житловому комплексі на околиці Валенсії.

Зазначимо, Сенниченко перебуває в розшуку, його підозрюють в організації схеми із заволодіння понад 500 млн грн Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Досі розглядається клопотання в суді щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після позитивного рішення суду, яке набере законної сили, у НАБУ відкриється можливість виставити червону картку Інтерполу і почати процедуру його міжнародного розшуку з подальшою екстрадицією в Україну, зазначив директор НАБУ Семен Кривонос.

Нагадаємо, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

До слова, після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам Росії швидко вдалося знайти альтернативи звичним місцям відпочинку. Зокрема в Іспанії. Країна й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам.

 

Теги: Іспанія Фонд державного майна Дмитро Сенниченко

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Кримінал

Підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії
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