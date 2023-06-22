Підозрюваний ексглава Фонду держмайна Сенниченко зареєстрував підприємство в Іспанії

Сенниченко перебуває в розшуку, його підозрюють в організації схеми із заволодіння понад 500 млн грн

Колишній голова фонду державного майна Дмитро Сенниченко, який перебуває у розшуку, у грудні 2022 року зареєстрував компанію в Іспанії. Про це повідомила Українська правда.

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Відповідно до даних іспанського реєстру у грудні 2022 року чоловік, на ім'я Дмитро Сенниченко став єдиним керівником новоствореної іспанської компанії Newform Lab.

Вона має декілька видів діяльності, зокрема комп'ютерне програмування, розміщення туристів, проведення розважальних заходів тощо.

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Компанія зареєстрована за адресою в житловому комплексі на околиці Валенсії.

Зазначимо, Сенниченко перебуває в розшуку, його підозрюють в організації схеми із заволодіння понад 500 млн грн Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Досі розглядається клопотання в суді щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Після позитивного рішення суду, яке набере законної сили, у НАБУ відкриється можливість виставити червону картку Інтерполу і почати процедуру його міжнародного розшуку з подальшою екстрадицією в Україну, зазначив директор НАБУ Семен Кривонос.

Нагадаємо, Іспанія надасть Україні нову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених.

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До слова, після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам Росії швидко вдалося знайти альтернативи звичним місцям відпочинку. Зокрема в Іспанії. Країна й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам.