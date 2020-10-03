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    На Одещині вчинено замах на відомого кримінального «авторитета»

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    <p>&laquo;Авторитета&raquo; поранили, коли він виходив зі спортзалу</p> - На Одещині вчинено замах на відомого кримінального «авторитета»

    «Авторитета» поранили, коли він виходив зі спортзалу

    «Авторитета» поранили, коли він виходив зі спортзалу

    Потерпілим від вечірньої стрілянини у місті Рені Одеської області є Віталій Варивода на прізвисько «Кіп’яток».

    Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах розповідає одеська інтернетгазета Думская.net.

    «Авторитета» поранили, коли він виходив зі спортзалу. Кілер, який під’їхав на автомобілі BMW, стріляв з бойового пістолета. У Вариводи вогнепальні поранення ноги і грудної клітини.

    Варивода – колишній митник, колишній член злочинного угруповання Віталія Маріянчука («Бухгалтера»), якому приписують вбивства на замовлення головного редактора «Вечірньої Одеси» Бориса Дерев’янка, голови арбітражного суду Бориса Віхрова, президента компанії «Біпа-Мода» Аркадія Табачника, соратників і друзів Едуарда Гурвіца Сергія Варламова та Ігоря Свободи.

    «Варивода-»Кіп’яток», крім іншого, замішаний в кількох резонансних викраденнях. Він був засуджений, але на відміну від лідера банди на обмежений термін, який скоротили за «законом Савченко», й не так давно вийшов на волю. Нині він входить до угрупування Олега Попеску, відомого на прізвисько «Олег Ренійський Румун», – зазначає видання.

    У 1990-х роках «бригада» Попеску входила в якості окремої ланки у великій синдикат кілерів Маріянчука. Південне крило синдикату під керівництвом Попеску постачало до Одеси виконавців замовних вбивств.

    На початку 2000-х Олег Попеску був затриманий, але незабаром загадковим чином опинився на волі і втік до Румунії, де і перебуває досі. Він влаштувався в Галаці під прізвищем Різе. Оголошений у міжнародний розшук за підозрою в бандитизмі. Внесений до бази даних Інтерполу.

    «Втікши в Румунію, «Олег Ренійський» зовсім не втратив свого впливу на південно-західні райони Одеської області – Ренійський та Ізмаїльський. З середини 2000-х вся тамтешня бізнес- і політичної еліти хоча б раз на рік їздить на уклін до Попеску в Галац», – підсумовує Думская.net.

    Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 2 жовтня 2020 року, 50-річний житель міста Рені, що на Одещині, отримав вогнепальне поранення.

    кримінал Одещина кілер розшук
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