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Британська розвідка назвала головний стратегічний об'єкт окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка назвала головний стратегічний об'єкт окупантів
Російські окупанти активно використовують залізницю на окупованій території України
фото з відкритих джерел

Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії

Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України. Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

«Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну», – зазначає розвідка.

Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї
Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї
фото: Міноборони Британії

При цьому російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.

За даними розвідників, Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку.

«Нова лінійка (поблизу Маріуполя – «Главком») входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності», – наголошує розвідка.

Раніше стало відомо що російські загарбники будують пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

До слова, супутникові знімки 5 жовтня 2023 року зафіксували безпрецедентний рівень руху вантажних вагонів на залізничній станції Туманганг у Північній Кореї, розташованій на кордоні Північної Кореї та Росії. Трафік найбільший з останні роки.

Теги: війна залізниця окупанти британська розвідка

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