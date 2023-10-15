Британська розвідка назвала головний стратегічний об'єкт окупантів

Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії

Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї. Тому залізниця залишається однією з головних цілей для ударів України. Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

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«Залізнична логістика продовжує залишатися життєво важливим компонентом у підтримці вторгнення Росії. Росія використовує свої залізничні мережі для переміщення боєприпасів, бронетехніки, палива та особового складу в Україну», – зазначає розвідка.

Росія активно використовує залізницю у своїй логістиці для переміщення живої сили та зброї фото: Міноборони Британії

При цьому російські окупанти активно використовують також залізницю на окупованій території України. Хоч залізниця залишається вразливою для артилерії, ракет та диверсій.

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У розвідці додали, що у попередніх конфліктах виснаження залізниці вимагало постійних та точних атак з повітря та землі.

За даними розвідників, Росія продовжує підтримувати та вдосконалювати залізницю в Україні, зокрема будує нову гілку до Маріуполя. Це, ймовірно, може прискорити логістику на Запорізький фронт. Для будівництва РФ використовує цивільних підрядників і техніку.

«Нова лінійка (поблизу Маріуполя – «Главком») входить в умовну номенклатуру українських високоточних ударних систем великої дальності», – наголошує розвідка.

Раніше стало відомо що російські загарбники будують пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

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До слова, супутникові знімки 5 жовтня 2023 року зафіксували безпрецедентний рівень руху вантажних вагонів на залізничній станції Туманганг у Північній Кореї, розташованій на кордоні Північної Кореї та Росії. Трафік найбільший з останні роки.