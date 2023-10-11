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Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив про ситуацію в гарячій точці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив про ситуацію в гарячій точці
ЗСУ не допустили втрат українських позицій
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти кинули на штурм Авдіївки до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин

Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Проте Сили оборони України відбили всі штурми загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 жовтня.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій», – йдеться в повідомленні.

Успішну роботу українських воїнів підтвердив також речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Сили Оборони відбили всі штурми кацапів на Авдіївському напрямку, також ЗСУ не допустили втрат українських позицій», – зазначив він.

Як повідомлялося, 10 жовтня Авдіївка Донецької області перебувала під масованими ударами російської артилерії та авіації. 

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: окупанти ЗСУ війна Авдіївка

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