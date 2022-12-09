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Катували учасників АТО: перед судом постануть четверо окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катували учасників АТО: перед судом постануть четверо окупантів
Харківська обласна прокуратура

Одного з учасників АТО росіяни били молотком по кінцівках

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох російських загарбників за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідством встановлено, що на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення РФ катували трьох учасників АТО.

«Українських військових окупанти піддавали тортурам. Вони надягли на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішки на голову. Після цього викрали їх та утримували в ямі на базі відпочинку без води та продуктів харчування. Одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувачені влаштовували чоловікам допити, щоб отримати інформацію про жителів смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в 2014–2015 роках. Після катувань та тортур росіяни відпустили потерпілих.

Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Одесі перед судом постане ексміліціонер, який разом із окупантами катував українців.

Теги: суд Україна окупанти росія війна АТО

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