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Катували неповнолітніх. Омбудсмен розповів про злочини окупантів у Херсоні

Альона Боженко
glavcom.ua
Катували неповнолітніх. Омбудсмен розповів про злочини окупантів у Херсоні
Лубінець розповів про злочини російських загарбників у Херсоні
фото ілюстративне

Лубінець гарантував відкритість української влади до співпраці у сфері запобігання порушень прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з кожним новим визволеним містом спостерігається все більша жорстокість російських військовослужбовців стосовно мирних громадян. Про це він повідомив під час зустрічі з делегацією Моніторингової місії ООН з прав людини.

Омбудсмен зазначив, що у Херсоні було не просто утримання в полоні цивільних, що вже є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, а й спільне утримання жінок і чоловіків в одній тісній камері по декілька тижнів.

«Також, ми задокументували цілодобове аудіо та відеоспостереження за полоненими та застосування тортур через їх міжособистісне спілкування. Наводяться жахливі факти створення камер для дітей, де російські військовослужбовці утримували та катували неповнолітніх», – сказав він.

Лубінець зазначив, що Україна зацікавлена в дотриманні норм як національного, так і міжнародного законодавства, а також поважає правила ведення війни.

«Зацікавлені також у створенні ефективної міжнародної системи захисту прав військовополонених, відзначили недієвість та інертність Міжнародного комітету Червоного Хреста. І наявність великої кількості цивільних заручників цьому підтвердження», – додав уповноважений ВР.

Як уповноважений Верховної Ради він гарантував відкритість української влади до співпраці у сфері запобігання порушень прав людини.

«У разі виявлення порушень, в тому числі кричущих (таких як катування), зі сторони українських правоохоронців, ми готові сприяти всебічному та неупередженому розслідуванню. Це стосується й інших випадків, які, за нашими даними, не мають системний характер», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення.

Теги: населення війна Херсон окупанти злочин ООН

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