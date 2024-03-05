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Росія конфіскувала активи українського олігарха

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія конфіскувала активи українського олігарха
Суд Адигеї звинуватив Коломойського в підтримці нової влади України після Революції Гідності 2014 року
фото з відкритих джерел

Суд вніс Коломойського до «списку екстремістів» і ухвалив рішення про конфіскацію його активів

Районний суд російської республіки Адигея заборонив роботу компанії українського бізнесмена Ігоря Коломойського, вніс його до «списку екстремістів» і ухвалив рішення про конфіскацію його активів. Про це пише російська служба BBC.

За даними газети «Коммерсантъ», справу розглядали в закритому режимі.

Суд заявив, що разом із майном Коломойського він також конфіскував активи колишнього власника Смоленського банку Павла Шитова.

У рішенні суду йдеться, що влада РФ конфіскує майно Коломойського на мільярди рублів, а також близько 500 земельних ділянок у чотирьох російських регіонах, зокрема в Підмосков'ї.

Коломойського визнано «екстремістом» у зв'язку з «фінансуванням збройних формувань України».

Суд Адигеї звинуватив Коломойського в підтримці нової влади України після Революції Гідності 2014 року, роботі головою Дніпропетровської ОДА та фінансовому забезпеченні українських збройних формувань.

Як повідомлялося, 2 вересня 2023 року олігарха Ігоря Коломойського заарештовано з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн Приватбанка.

Раніше олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.

21 грудня Київський апеляційний суд розглянув оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у Києві про продовження строку утримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня 2024 року, але зменшив заставу бізнесмену до 2 млрд 700 млн грн.

Зокрема, 28 лютого, суд продовжив строк тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 млрд грн.

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Теги: Ігор Коломойський росія суд олігархи

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