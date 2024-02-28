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Суд знову зменшив розмір застави Коломойському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд знову зменшив розмір застави Коломойському
Бізнесмен не збирається вноситиме заставу
фото скріншот відео

Захисники просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена

Сьогодні, 28 лютого, суд продовжив строк тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 25 квітня. Заставу зменшили до 2,4 млрд грн. Про це повідомив адвокат Олександр Лисак у коментарі «Суспільному». 

Як зазначив адвокат Лисак, Коломойський не вноситиме заставу. Також захисники просили про негайне медичне обстеження для бізнесмена.

Як повідомлялося, 2 вересня олігарха Ігоря Коломойського заарештували з можливістю внести заставу у розмірі 509 млн гривень. Другу підозру Коломойський отримав 7 вересня у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку».

Раніше олігарх Ігор Коломойський написав листа до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Він поскаржився на упередженість представників його офісу та затягування розслідування.

21 грудня Київський апеляційний суд розглянув оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у Києві про продовження строку утримання бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня 2024 року, але зменшив заставу бізнесмену до 2 млрд 700 млн грн.

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Теги: Ігор Коломойський прокурор адвокат розслідування суд

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