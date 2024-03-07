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Російські компанії масово банкрутують: ЗМІ шокували кількістю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російські компанії масово банкрутують: ЗМІ шокували кількістю
Багато компаній у Росії визнають себе банкрутами
фото із відкритих джерел

Підприємства у Росії розпочали рік зі зростання банкрутств

Росію накрила хвиля корпоративних банкрутств: за перші два місяці 2024 року кількість збанкрутілих компаній збільшилася майже на 60% порівняно з минулим роком.

У січні банкрутами визнали 571 компанію проти 364 року тому, а в лютому – 771 проти 478. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення про судові акти в Єдиному федеральному реєстрі відомостей про банкрутство (ЄФРСБ). Таким чином, приріст за січень 2024 року склав близько 57%, а за лютий  – 61%.

До цього кількість банкрутств нібито неухильно знижувалася: у 2021 році воно становило 10 306 випадків, а в 2023-му – 7400. Зниженню сприяв мораторій на банкрутства під час пандемії коронавірусу, так і санкційний мораторій у 2022 році.

«Незважаючи на дискусії щодо доцільності введення в 2022 році мораторію, постфактум можна стверджувати, що низці компаній вдалося підлаштуватися під нові економічні реалії та подолати складності», – каже радник Orchards Вадим Бородкін.

За його словами, у 2023 році великі кредитори, навіть «маючи законні можливості домагатися примусового стягнення та подавати заяви про банкрутство великих боржників, нерідко йшли іншим шляхом, домовляючись про реструктуризацію».

Проте 2024-го зростання кількості банкрутств може виявитися шокуючим – на це вказує статистика щодо процедур спостереження. Такі процедури запроваджуються судом після визнання обґрунтованою заяви про неспроможність юрособи від самого боржника чи його кредитора. Спостереження триває від п'яти місяців і більше. Воно показує кількість запусків нових банкрутних процесів у корпоративній сфері.

У 2023 році таке спостереження було введено в 7532 компаніях – це на 44,1% вище за показник 2022 року (5225 юрособ), коли діяв мораторій. У січні цього року кількість процедур спостереження зросла на 3%, а в лютому – на 3,2% рік до року. У переважній більшості випадків після завершення процедури спостереження компанію визнають банкрутом та відкривають конкурсне виробництво.

До слова, Росія може позбутись останнього іноземного банку. Влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки.

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Теги: Туреччина росія статистика влада радник банк економіка бізнес бізнесмен

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