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Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню у Газі – AP

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню у Газі – AP
фото з відкритих джерел

Міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан

Ізраїль затвердив попередній текст угоди щодо припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників. Тепер на цю угоду мають погодитися бойовики руху ХАМАС. Про це повідомляє Associated Press.

Міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про призупинення бойових дій перед початком священного для мусульман місяця Рамадан приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, також дозволить надати допомогу сотням тисяч мешканців на півночі Сектору Гази, яким через бойові дії загрожує голод.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації США, Ізраїль «більш-менш прийняв» угоду за день до переговорів. Угода включає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення ХАМАСом заручників, які вважаються вразливими, включаючи хворих, поранених, людей похилого віку та жінок.

«Наразі м’яч на полі ХАМАС, і ми продовжуємо наполягати на цьому якомога сильніше», – додав представник адміністрації США.

Офіційні особи з Ізраїлю та ХАМАС поки що цю інформацію не коментували. А високопоставлений єгипетський чиновник сказав Associated Press, що посередники Єгипет і Катар, як очікується, отримають відповідь від ХАМАС вже під час переговорів у Каїрі, які заплановані на 3 березня.

Раніше повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю виявила велику мережу тунелів ХАМАС у центральній і північній частинах Гази, які проходять під лікарнею та університетом.

До слова, армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності. Військові заявили, що, окрім ракет, майстерні виробляли копії або модифікації стандартних боєприпасів, і були підключені через підземні шахти до мережі тунелів, які використовуються для транспортування зброї до бойових підрозділів по Сектору Гази. Завод також має кілька ліфтів для зручного транспортування заготовок та готових боєприпасів.

Читайте також: Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
Теги: звільнення ХАМАС Катар військові чиновник завод армія Єгипет Ізраїль

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