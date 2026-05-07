Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова
Любов Колесникова померла після боротьби зі складною хворобою
7 травня померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» пішла із життя у віці 75 років. Звістку про смерть артистки повідомила директорка Чернігівського драмтеатру Оксана Тунік-Фриз, передає «Главком».
Померла заслужена артистка України Любов Колесникова
Любов Колесникова померла вранці 7 травня. Акторка боролася зі складною хворобою та пішла із життя під опікою лікарів та оточенні близьких із колективу театру. Прощання з акторкою відбудеться 8 травня в Чернігівському драмтеатрі. Час прощання повідомлять згодом.
Кар’єра Любов Колесникової
Любов Колесникова була відомою акторкою, найбільшу популярність свого часу їй принесла роль баби Палажки в серіалі «Спіймати Кайдаша». Любов Колесникова народилася 1 липня 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Стати акторкою жінка мріяла ще з дитинства, тож у 13 років вона вже зіграла свою першу роль у театрі.
Професійну освіту Любов Колесникова здобувала в Київській естрадно-цирковій студії. З 1971 року акторка присвятила своє життя театральній сцені в Ніжинському драмтеатрі ім.М.Коцюбинського.
У березні 1978 року акторський шлях Любов Колесникової продовжився в Чернігівському драмтеатрі. У цьому театрі актриса грала більшість своєї творчої кар’єри. Серед робіт зірки понад сто різнопланових ролей у різножанрових виставах.
Найвідоміші ролі Любов Колесникової в театрі
- Юнона – «Енеїда» І. Котляревського
- Анна – «101-й кілометр» О. Галіна
- Шанель – «Вісім люблячих жінок» Р. Тома
- Одарка – «Фараони» О. Коломійця
- Коробочка – «Мертві душі»
- Баба Палажка – «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького
- Мавра – «У неділю рано зілля копала»
- Мамуля – «Каліка з острова Інішмаан»
