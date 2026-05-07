Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова

Любов Колесникова померла після боротьби зі складною хворобою

7 травня померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» пішла із життя у віці 75 років. Звістку про смерть артистки повідомила директорка Чернігівського драмтеатру Оксана Тунік-Фриз, передає «Главком».

Померла акторка Любов Колесникова

Любов Колесникова померла вранці 7 травня. Акторка боролася зі складною хворобою та пішла із життя під опікою лікарів та оточенні близьких із колективу театру. Прощання з акторкою відбудеться 8 травня в Чернігівському драмтеатрі. Час прощання повідомлять згодом.

Кар’єра Любов Колесникової

Любов Колесникова 1978 грала на сцені Чернігівського драмтеатру

Любов Колесникова була відомою акторкою, найбільшу популярність свого часу їй принесла роль баби Палажки в серіалі «Спіймати Кайдаша». Любов Колесникова народилася 1 липня 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Стати акторкою жінка мріяла ще з дитинства, тож у 13 років вона вже зіграла свою першу роль у театрі.

Професійну освіту Любов Колесникова здобувала в Київській естрадно-цирковій студії. З 1971 року акторка присвятила своє життя театральній сцені в Ніжинському драмтеатрі ім.М.Коцюбинського.

У березні 1978 року акторський шлях Любов Колесникової продовжився в Чернігівському драмтеатрі. У цьому театрі актриса грала більшість своєї творчої кар’єри. Серед робіт зірки понад сто різнопланових ролей у різножанрових виставах.

Найвідоміші ролі Любов Колесникової в театрі

Померла заслужена артистка України та акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова