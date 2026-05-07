Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Любов Колесникова з 1978 грала на сцені Чернігівського драмтеатру
фото: teatr.cn.ua

Любов Колесникова померла після боротьби зі складною хворобою 

7 травня померла заслужена артистка України, акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова. Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» пішла із життя у віці 75 років. Звістку про смерть артистки повідомила директорка Чернігівського драмтеатру Оксана Тунік-Фриз, передає «Главком».

Зміст 

Померла заслужена артистка України Любов Колесникова

Померла акторка Любов Колесникова
Померла акторка Любов Колесникова
фото: oksana_otf/Instagram

Любов Колесникова померла вранці 7 травня. Акторка боролася зі складною хворобою та пішла із життя під опікою лікарів та оточенні близьких із колективу театру. Прощання з акторкою відбудеться 8 травня в Чернігівському драмтеатрі. Час прощання повідомлять згодом.

Кар’єра Любов Колесникової

Любов Колесникова 1978 грала на сцені Чернігівського драмтеатру
Любов Колесникова 1978 грала на сцені Чернігівського драмтеатру
фото: oksana_otf/Instagram

Любов Колесникова була відомою акторкою, найбільшу популярність свого часу їй принесла роль баби Палажки в серіалі «Спіймати Кайдаша». Любов Колесникова народилася 1 липня 1951 року в селі Острів на Житомирщині. Стати акторкою жінка мріяла ще з дитинства, тож у 13 років вона вже зіграла свою першу роль у театрі.

Професійну освіту Любов Колесникова здобувала в Київській естрадно-цирковій студії. З 1971 року акторка присвятила своє життя театральній сцені в Ніжинському драмтеатрі ім.М.Коцюбинського.

У березні 1978 року акторський шлях Любов Колесникової продовжився в Чернігівському драмтеатрі. У цьому театрі актриса грала більшість своєї творчої кар’єри. Серед робіт зірки понад сто різнопланових ролей у різножанрових виставах.

Найвідоміші ролі Любов Колесникової в театрі

Померла заслужена артистка України та акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова
Померла заслужена артистка України та акторка Чернігівського драмтеатру Любов Колесникова
фото: oksana_otf/Instagram
  • Юнона – «Енеїда» І. Котляревського
  • Анна – «101-й кілометр» О. Галіна
  • Шанель – «Вісім люблячих жінок» Р. Тома
  • Одарка – «Фараони» О. Коломійця
  • Коробочка – «Мертві душі»
  • Баба Палажка – «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького
  • Мавра – «У неділю рано зілля копала»
  • Мамуля – «Каліка з острова Інішмаан»

Читайте також:

Теги: смерть театр заслуженная артистка акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 1997-2001 рр. Мітюков займав посаду міністра фінансів
Помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков
7 квiтня, 17:35
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 11-12 квітня
10 квiтня, 14:02
21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
9 квiтня, 13:01
Гуревич була бронзовою призерка Чемпіонату Європи з бігу на 800 метрів (1954 рік)
Пішла з життя легендарна українська легкоатлетка
14 квiтня, 13:04
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
19 квiтня, 20:59
На зупинці біля метро «Палац Україна» померла людина (фото)
На зупинці біля метро «Палац Україна» померла людина (фото)
20 квiтня, 09:42
Наталія Бучинська розповіла, які хвороби вона долала протягом життя
Народна артистка Бучинська розповіла, як пережила клінічну смерть
28 квiтня, 13:49
Кадри з фотосесії Мерилін Монро у 1962 році
У мережі з'явилися 60-річні фото Мерилін Монро, які раніше ніхто не бачив
1 травня, 13:20
Під час ліквідації пожежі всередині оселі вогнеборці виявили тіло власника будинку без ознак життя
На Фастівщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло власника оселі
Вчора, 10:30

Шоу-біз

Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут
Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут
Відома українська акторка зізналася, як думала про смерть під час вагітності
Відома українська акторка зізналася, як думала про смерть під час вагітності
Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова
Пішла із життя акторка серіалу «Спіймати Кайдаша» Любов Колесникова
Всесвітньовідомий блогер Містер Біст святкує день народження: історія популярності
Всесвітньовідомий блогер Містер Біст святкує день народження: історія популярності
Організатори Євробачення оприлюднили усі світлини з репетицій від 5 травня
Організатори Євробачення оприлюднили усі світлини з репетицій від 5 травня
З'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні
З'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua