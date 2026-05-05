Поклала в коробку і сховала у шафі: жінка намагалася приховати смерть дворічного сина

У Броварах 38-річна жінка залишила без допомоги хвору дворічну дитину, а після смерті хлопчика намагалася приховати злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася ще 23 квітня. За даними слідства, вночі жінку помітила, що синові стало зле, проте свідомо не викликала «швидку» та не вжила жодних заходів для його порятунку. Залишивши дитину без нагляду у квартирі, через деякий час матір виявила хлопчика вже без ознак життя.

Шафа, у якій жінка ховала померлу дитину фото: Національна поліція України

Щоб приховати смерть дитини, жінка поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її у шафі в житловій кімнаті. Про зникнення онука до поліції згодом повідомила бабуся.

Тіло померлого сина жінка поклала у коробку і сховала у шафі фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили, що бездіяльність матері та ненадання необхідної медичної допомоги призвело до тяжких наслідків - смерть малолітнього. Крім того, жінка тривалий час ухилялася від виконання батьківських обовʼязків, зловживала алкогольними напоями та не забезпечувала належні умови для життя і розвитку дитини.

Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмисниці за фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини та злісного невиконання батьками встановлених законом обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135, ст. 166 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, суд визнав винною 42-річну жительку Могилів-Подільського району у смерті її 10-річного сина з інвалідністю та призначив їй три роки ув'язнення – мінімально можливе покарання за інкримінованими статтями. Прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.