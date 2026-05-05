Поклала в коробку і сховала у шафі: жінка намагалася приховати смерть дворічного сина

Ірина Міллер
Ірина Міллер
колаж: glavcom.ua

У Броварах 38-річна жінка залишила без допомоги хвору дворічну дитину, а після смерті хлопчика намагалася приховати злочин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Трагедія сталася ще 23 квітня. За даними слідства, вночі жінку помітила, що синові стало зле, проте свідомо не викликала «швидку» та не вжила жодних заходів для його порятунку. Залишивши дитину без нагляду у квартирі, через деякий час матір виявила хлопчика вже без ознак життя.

Шафа, у якій жінка ховала померлу дитину
фото: Національна поліція України

Щоб приховати смерть дитини, жінка поклала тіло сина до картонної коробки та сховала її у шафі в житловій кімнаті. Про зникнення онука до поліції згодом повідомила бабуся.

Тіло померлого сина жінка поклала у коробку і сховала у шафі
фото: Національна поліція України

Правоохоронці встановили, що бездіяльність матері та ненадання необхідної медичної допомоги призвело до тяжких наслідків - смерть малолітнього. Крім того, жінка тривалий час ухилялася від виконання батьківських обовʼязків, зловживала алкогольними напоями та не забезпечувала належні умови для життя і розвитку дитини.

Фігурантку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмисниці за фактом залишення в небезпеці, що спричинило смерть людини та злісного невиконання батьками встановлених законом обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 135, ст. 166 Кримінального кодексу України). Слідство триває. 

Нагадаємо, суд визнав винною 42-річну жительку Могилів-Подільського району у смерті її 10-річного сина з інвалідністю та призначив їй три роки ув'язнення – мінімально можливе покарання за інкримінованими статтями. Прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку.  

Теги: слідство смерть дитина Київщина

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

