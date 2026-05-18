Київщина: батько побив семирічного сина до втрати свідомості

Наталія Порощук
Хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження
фото: Київська обласна прокуратура
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному чоловіку у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

«За даними слідства, 15 травня 2026 року у селі Семиполки під час святкування дня народження між подружжям виник конфлікт. Після цього мати залишила дітей разом із батьком. У подальшому підозрюваний зайшов до кімнати та почав жорстоко бити свого семирічного сина: наносив численні удари руками по голові та тілу дитини», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, унаслідок цього хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя: черепно-мозкову травму, субдуральну гематому, набряк мозку та численні травми по всьому тілу. Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокуратури суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше в Одесі правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка під час перебування в стані алкогольного сп’яніння завдала численних травм власному тримісячному онукові.

До слова, у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство).

Теги: Київщина дитина бійка

