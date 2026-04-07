ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці

Єгор Голівець
Єгор Голівець
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
ВАКС засудив Олександра Коваленка
Судді призначили 8,5 років тюрми з конфіскацією майна та забороною обіймати посаду

3 квітня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав винним суддю та ексголову Господарського суду Сумської області Олександра Коваленка у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 4 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє «Главком».

Суд призначив йому покарання у вигляді 8,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки. Запобіжний захід у вигляді застави залишено чинним до набрання вироком законної сили.

Суть обвинувачення

За версією сторони обвинувачення, Коваленко вимагав неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь будівельної компанії. Спочатку, як стверджують прокурори, йшлося про двокімнатну квартиру у новобудові, однак згодом суддя нібито зажадав $26,6 тис.

Передача коштів мала відбутися через посередника – юриста та арбітражного керуючого Олександра Мальованого. За даними слідства, він мав продати квартиру та передати гроші судді. Кошти передавав адвокат Павло Путій, який був залучений до спецоперації НАБУ разом із СБУ.

Прокурори також зазначали, що фігуранти підготували документи для оформлення майнових прав на нерухомість, однак завершити операцію не вдалося через виїзд родички Коваленка за кордон.

Позиція захисту

Сторона захисту наполягала на відсутності складу злочину та просила виправдати обвинуваченого. Адвокати заявляли про процесуальні порушення та вказували на можливу провокацію.

Сам Коваленко пояснював, що гроші належали йому, а питання із квартирою стосувалося допомоги родичці, яка проживає за кордоном. Він також заявляв про нібито спроби впливу на нього з боку представників влади.

У своєму останньому слові Коваленко наголосив, що співпрацював зі слідством, не ухилявся від судових засідань і добровільно залишив посаду голови суду для забезпечення об’єктивності розгляду справи.

Деталі справи

Суддю обвинувачували в отриманні $26,6 тис. хабаря за рішення на користь забудовника. У справі також фігурують представники компанії «Сумбуд» та посередник, якого слідство вважає пособником.

Коваленко звільнився з посади голови суду ще у 2017 році, заявивши про тиск з боку виконавчої влади. Відтоді він був відсторонений від здійснення правосуддя до завершення кримінального провадження. Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, що на зборах суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня Ігоря Строгого було обрано новим головою ВАКС. Ігор Строгий – чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

