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Коломойський роз’яснив судді, яке з його трьох громадянств важливіше (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коломойський роз’яснив судді, яке з його трьох громадянств важливіше (відео)
фото з відкритих джерел

Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу

Сьогодні, 24 жовтня, Шевченківський районний суд Києва почав розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. 

Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу – з тримання під вартою на нічний домашній арешт. Бізнесмен вже два місяці перебуває у слідчому ізоляторі.

Сам Коломойський у суді намагається довести, що він є першочергово громадянином України, а вже потім Ізраїлю та Кіпру.

Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у майже 3,9 млрд грн. Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.

Теги: Ігор Коломойський суд

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