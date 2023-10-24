Коломойський роз’яснив судді, яке з його трьох громадянств важливіше (відео)

Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу

Сьогодні, 24 жовтня, Шевченківський районний суд Києва почав розгляд клопотання щодо зміни запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському.

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Захисники Коломойського просять про зміну запобіжного заходу – з тримання під вартою на нічний домашній арешт. Бізнесмен вже два місяці перебуває у слідчому ізоляторі.

Сам Коломойський у суді намагається довести, що він є першочергово громадянином України, а вже потім Ізраїлю та Кіпру.

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Раніше повідомлялося, що до генерального прокурора України Андрія Костіна звернулися 23 рабини з проханням змінити запобіжний захід бізнесменові Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

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6 жовтня Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у майже 3,9 млрд грн. Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.