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РФ внесла Коломойського до списку терористів та екстремістів

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ внесла Коломойського до списку терористів та екстремістів
фото з відкритих джерел

У Росії Коломойського звинувачують у «застосуванні забороненої зброї на сході України»

У Росії заарештованого олігарха Ігоря Коломойського внесли до списку терористів та екстремістів. Заяву оприлюднив російський Росфінмоніторинг. Про це повідомляє російське опозиційне видання Meduza.

Зазначимо, що Коломойського внесли до національної частини реєстру, куди зазвичай включають осіб із російським громадянством.

Видання нагадує, що у Росії Коломойського звинувачують у «застосуванні забороненої зброї на сході України». Ще у 2014 році Басманний суд Москви заочно заарештував Коломойського.

Також повідомляється, що до цього списку потрапили колишній глава МВС України Арсен Аваков, екс-командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук, колишній народний депутат України Олег Ляшко, військовик Костянтин Гришин та командир полку «Азов» Андрій Білецький.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня, Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом  з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн у справі щодо легалізації понад пів мільярда гривень «Приватбанку».

Телеведучі та журналісти телеканалу 1+1 були готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, проти якого сьогодні триває суд.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід. На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук. До того ж  у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.

Теги: депутат Юрій Горбунов Ігор Коломойський росія

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