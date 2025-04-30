ДБР викрило командира, який відправляв бійців робити ремонт у квартирі тещі

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт

Попри відсутність на службі, бійці отримували бойові виплати: у результаті державі завдано збитків на понад 500 тис. гривень

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Одеської області, який використовував чотирьох підлеглих бійців для особистих потреб. Як передає «Главком», про це повідомляє ДБР.

Так, що у грудні 2024 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців на ремонт квартири в місті Подільськ, яку оформив на матір цивільної дружини. Протягом грудня 2024 – квітня 2025 року бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Попри відсутність на службі, військовослужбовці отримували бойові виплати. У результаті таких дій державі завдано збитків на понад 500 тис. гривень. У цей самий час інші військові частини виконували бойові завдання на передовій.

Працівники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі, де він робив ремонт.

фото: ДБР

фото: ДБР

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, в результаті чого було завдано державі збитків на суму 4,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію та ДБР.

Слідство встановило, що у період із вересня по грудень 2022 року посадовець оформив неправдиві документи щодо участі 62 військовослужбовців частини у бойових діях. Насправді ці військовослужбовці були направлені для виконання завдань у Київській області, яка на той час не належала до зон активних бойових дій.

Також аравоохоронці викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом працівникам СІЗО вже повідомили про підозру. Як передає «Главком», про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, працівники СІЗО знущалися з увʼязнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.