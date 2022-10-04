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Конфіскація російських активів: ДБР передало уряду список компаній

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Конфіскація російських активів: ДБР передало уряду список компаній
РНБО має ухвалити рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб з РФ
фото ілюстративне

Працівники ДБР дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки компаній, які належать російським структурам або громадянам

Державне бюро розслідувань передало до Кабінету міністрів список російських фізичних та юридичних осіб, яких радять включити до санкційного списку. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР дослідили понад 200 компаній у різних галузях економіки й сформували списки компаній, які належать російським структурам або громадянам. На основі цієї роботи ДБР підготувало лист до Кабінету міністрів України щодо винесення на розгляд Ради національної безпеки й оборони України рішення щодо примусового вилучення майна та застосування санкцій відносно компаній та осіб. Серед них:

  • ТОВ «Газпром Експорт» (дочірнє підприємство російського «Газпрому);
  • ТОВ «Межирічанський гірничо-збагачувальний комбінат»;
  • ТОВ «Морський спеціалізований порт «Ніка-Тера»;
  • ПАТ «Пентопак»;
  • ПрАТ «Вінницяпобутхім» (контролюється російською АТ «Невська Косметика»);
  • ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (засновник – російська «Татнєфть»);
  • ТОВ «Полтава-Капітал»;
  • ТОВ «Харків-Капітал» та інші юридичні особи та окремі діячі

«Також ще раніше за матеріалами ДБР Рада національної безпеки та оборони України вже ухвалила рішення щодо вилучення активів деяких російських компаній або на них вже накладені відповідні санкції», – зазначають у відомстві.

Зокрема, майно народного депутата України Олексія Ковальова передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Загальна вартість власності становить понад 18,5 млн гривень. Заблоковані активи ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Це майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд грн передано до АРМА, а також ініційовано питання щодо передачі майна в дохід держави. 

Крім того, накладено арешт на майно, рахунки та корпоративні права в України групи компаній російської «Татнефті». Транспортні засоби й об’єкти нерухомого майна цих компаній арештовані та передані в управління до Національного агентства з питань розшуку та менеджменту. 

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням проголосувати за законопроект щодо націоналізації всіх російських активів в Україні, який має значно спростити цю процедуру.

Теги: росія війна Україна майно ДБР

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