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Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів
Компанія вимагатиме компенсацію вартості своїх акцій у ПАТ «Фортум» та інвестицій у Росії
фото з відкритих джерел

Початок арбітражного розгляду відбувся через порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за інвестиційними договорами

Фінська компанія Fortum порушила арбітражний розгляд проти Російської Федерації і вимагатиме компенсацію за незаконний арешт своїх активів. Про це йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що початок арбітражного розгляду відбувся через порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за інвестиційними договорами за двосторонніми інвестиційними договорами, які Росія уклала з Нідерландами та Швецією.

У липні 2023 року компанія Fortum надіслала в Російську Федерацію повідомлення про спір, що стало першими кроками, необхідними для арбітражного розгляду.

Однак Російська Федерація не змогла брати участь у будь-яких переговорах щодо врегулювання спору з Fortum. Компанія вимагатиме компенсацію вартості своїх акцій у ПАТ «Фортум» та інвестицій у Росії, що становить кілька мільярдів євро.

25 квітня диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким 83,73% акцій «Юніпро», що належать німецькому концерну Uniper, і 98,23% акцій «Фортума», якими володіє фінська група Fortum, «передаються» в тимчасове управління Росмайну.

Пресслужба компанії зазначила, що експропріація російських активів призвела до повної фінансової деконсолідації та знецінення цих активів, як повідомляється в результатах Fortum за другий квартал 2023 року.

Згодом російські активи були повністю відокремлені від «Фортум», а нове керівництво, призначене урядом Росії, перейменувало ПАТ «Фортум» у «Форвард Енерго».

Нагадаємо, Європейський Союз поступово рухатиметься до конфіскації російських прибутків, що є ключовим кроком для підтримки України.

Як повідомлялося, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль конфіскує американські, європейські та інші активи, якщо країни G7 вирішать передати Україні $300 млрд із заморожених резервів російського Центробанку.

До слова, президент Росії Володимир Путін підписав закон про конфіскацію майна за фейки про Збройні сили РФ.

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Теги: бізнес росія майно суд

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