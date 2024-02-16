Ситуація важка, але не критична: Буданов розповів, що відбувається на фронті

Розвідник зауважив, що обсяги зброї, які надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб на фронті

Буданов зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення

Ситуація на фронті наразі є важкою, але не критичною. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

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«Погана (ситуація на фронті, – «Главком»), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом – десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість», – заявив Буданов.

За словами керівника розвідки, наразі військовим найбільше не вистачає:

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артилерійських боєприпасів загалом;

артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;

снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;

систем для ракетних ударів на великих відстанях.

Водночас Буданов зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення. Втім, усе інше – від підводних човнів до стратегічної авіації – використовується вже давно.

Як пише BBC із посиланням на українські та російські джерела, підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні.

Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.