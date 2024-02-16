Ситуація важка, але не критична: Буданов розповів, що відбувається на фронті
Буданов зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення
Ситуація на фронті наразі є важкою, але не критичною. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв’ю французькому виданню Liberation.
«Погана (ситуація на фронті, – «Главком»), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом – десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість», – заявив Буданов.
За словами керівника розвідки, наразі військовим найбільше не вистачає:
- артилерійських боєприпасів загалом;
- артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;
- снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;
- систем для ракетних ударів на великих відстанях.
Водночас Буданов зауважив, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення. Втім, усе інше – від підводних човнів до стратегічної авіації – використовується вже давно.
Як пише BBC із посиланням на українські та російські джерела, підрозділи ЗСУ поступово виходять з більшої частини Авдіївки, після того, як росіяни цього тижня перерізали головний шлях постачання міста. Деякі українські воїни опинилися в оточенні.
Раніше американський Інститут вивчення війни повідомив, що російські окупаційні війська виконують тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.
Коментарі — 0