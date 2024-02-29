Залишив справу свого життя та став на захист України. Згадаймо музиканта Сергія Артемова

З другого місяця повномасштабної війни Сергій перебував на фронті у штурмовій бригаді: за час війни отримав багато поранень

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Артемова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учасник дніпровського гурту Vibe Trio володів бас-гітарою, грав на контрабасі, викладав сольфеджіо, але обрав шлях захищати свою країну Український джазовий музикант та композитор із Дніпра Сергій Артемов, який добровольцем пішов захищати країну, загинув у Бахмуті від мінометного обстрілу 18 квітня 2023 року. Уламок снаряда влучив у серце 29-річного чоловіка, який з другого місяця повномасштабної війни перебував на фронті у штурмовій бригаді.

У боях за Україну віддав життя музикант популярного бенду з Дніпра У боях за Україну віддав життя музикант популярного кавер-бенду з Дніпра

«Виконуючи бойове завдання, у Бахмуті загинув український музикант та композитор Сергій Артемов. Донедавна я мріяв, як після війни гратиму з Сергієм його нову музику, як ця війна змусить переосмислити мистецтво, як ми святкуватимемо перемогу… Під час війни Сергій обрав шлях захищати свою країну. Сьогодні я дізнався, що росіяни вбили Сергія. Сказати, що це боляче – не сказати нічого. Я знаю, що він займає особливе місце в серцях багатьох українців, і це тяжка втрата не тільки для його сім’ї, друзів, побратимів, а і для всієї української культури», – написав один із друзів-музикантів Яків Цвєтінський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сергій Артемов – молодий талановитий музикант з Дніпра фото з відкритих джерел

Сергій був басистом у дніпровському гурті Vibe Trio. Він володів бас-гітарою, викладав сольфеджіо, гітару, грав на контрабасі, дуже гарно знався на теорії музики. Сергій писав та виконував складні джазові композиції, також співав. Разом зі своїм гуртом брав участь у відомому щорічному фестивалю музики «Вечір Пірсу» у Дніпрі.

фото з відкритих джерел

Музичні фахівці писали про гурт Vibe Trio, що це проєкт джазових музикантів, які досліджують у своїй творчості вплив різних звучань на щохвилинний стан і світовідчуття як слухачів, так і самих себе. Сергій разом з іншими музикантами групи був упевнений, що музика, яка ними виконується, здатна розповісти кожній людині про саму себе.

Сергій був талановитим артистом та вірним другом фото з відкритих джерел

«Сергій прекрасний музикант, завдяки чому ви з великою вірогідністю можете його знати. І завдяки чому знати його маю щастя і особисто я… Сьогодні замислився над тим, що, якби існувала статистика моїх виступів, то напевне найбільше з них я провів на одній сцені саме з Сергієм. Ви, можливо, розумієте, як цінно мати однодумця, людину, з якою ви можете втілювати в життя свої ідеї і чиї ідеї раді втілювати самі – для мене Сергій така людина. Його відчуття прекрасного, його щирість, його мотивація на створення музики завжди притягували і давали віру, що з ним можна зробити щось справжнє та значуще. І я вірю, що нам це вдавалося», – пригадав друга один з учасників групи Михайло Лишенко.

фото з відкритих джерел

Зауважимо, у 16 років хлопець залишився сиротою, батька йому замінив старший брат Андрій. «Коли розпочалась повномасштабна війна, він сказав, що не буде чекати, поки росіяни прийдуть сюди. Краще візьме автомат і зустріне їх там. Дуже багато він з побратимами зробив для звільнення Херсонщини. Після цього відправився на Бахмутський напрямок. Отримав поранення в ногу, підлікувався і знову на фронт, у Бахмут. Він ніколи не відсиджувався», – розповів брат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Понад рік тому ти сказав нам, що йдеш в ЗСУ. За цей рік кожен твій приїзд був приводом відкласти всі важливі справи і побачитись, бо ти важливіший усіх тих справ. Ми ніколи не говорили з тобою про смерть, бо були впевнені, що це точно не про тебе», – розповіли музиканти.

Колеги Сергія підкреслили, що він для тріо є незамінною людиною та музикантом. «Ми втратили нашого друга. Сергій Артемов загинув на війні. Сергій для нашого тріо – людина, яку не можна замінити. Ми безмежно вдячні долі, що маємо можливість вважатися одним цілим з ним у рамках цього творчого формування. Роль Сергія у нашому гурті є невід'ємною стилістичною, естетичною та духовною складовою музики, що ми створювали. Також він є автором приблизно половини композицій, що ви могли чути на концертах», – написали учасники гурту.

Разом зі своїми колегами Сергій проводив джазові вечори та концерти фото з відкритих джерел

Друзі також згадують Сергія як неупередженого, щирого, відкритого, доброго чоловіка. Але також говорять про його принциповість та безкомпромісність у певних серйозних речах. Саме ці якості його й привели до лав ЗСУ, вважають його товариші.

Уламок снаряда влучив у серце 29-річного чоловіка, який з другого місяця повномасштабної війни перебував на фронті у штурмовій бригаді фото з відкритих джерел

Близька подруга Сергія Лола Колосовська повідомила: «Цей чоловік був невимовно доброю, щирою і великодушною людиною, моїм близьким другом, моїм колегою і героєм. Рятував своїх побратимів, він забирав їх з поля бою в евакуаційні машини, він пішов, не вагаючись, він був поранений і в нього була контузія… Для ком’юніті це втрата, з якою неможливо буде зладнати». Вона теж підкреслила, що Сергій Артемов був винятково талановитий музикант, грав на декількох інструментах і записував джазові альбоми. «Після того, як ви подумаєте «Ну, це ж військовий», я одразу скажу вам: ні, це музикант і композитор, який не зміг не захищати кордони свого ком’юніті, свого міста, своєї держави», – акцентувала Колосовська.

Сергій Артемов загинув 18 квітня 2023 року в Бахмуті фото з відкритих джерел

«Ми випустимо альбом. Уже записаний, звісно. Хоч як би тяжко не було робити це з таким запізненням, зараз він матиме ще більшу значимість. Також є ідея викласти в доступ для нашої аудиторії музикантів ноти композицій Сергія із записами живого виконання. Ви зможете використовувати їх для домашнього музикування, аналізу із цікавості, переаранжування та виконання на своїх концертах», – заявили музиканти гурту. Вони підкреслили, що будуть й далі шукати можливості для вшанування пам'яті Сергія Артемова та продовжувати робити те, чим він дорожив та чим жила його душа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.