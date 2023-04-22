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Львів’янин намагався вивезти до Польщі ліки на понад мільйон гривень (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Львів’янин намагався вивезти до Польщі ліки на понад мільйон гривень (фото)
Під днищем причепа виявлено прикріплені три ящики з медичними препаратами
фото: Держприкордонслужба

Митники вилучили понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів 

На кордоні з Польщею українські прикордонники припинили спробу переміщення медичних препаратів на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Спробу незаконного переміщення понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів припинили у місці запланованого пункту пропуску «Нижанковичі».

На виїзд до сусідньої країни слідував вантажний автомобіль «Рено» під керуванням 46-річного мешканця Львівщини.

Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонний наряд спільно з працівником митниці здійснив його перевірку. В ході огляду під днищем причепа вони виявили прикріплені три ящики з медичними препаратами.

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фото: Держприкордонслужба

За даним фактом працівниками митниці складено протокол. Таблетки вилучено встановленим порядком. Попередня вартість складає 1,147 млн грн.

Теги: прикордонники Держприкордонслужба ліки митниця

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