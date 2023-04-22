Львів’янин намагався вивезти до Польщі ліки на понад мільйон гривень (фото)

Під днищем причепа виявлено прикріплені три ящики з медичними препаратами

Митники вилучили понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів

На кордоні з Польщею українські прикордонники припинили спробу переміщення медичних препаратів на суму понад мільйон гривень. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Спробу незаконного переміщення понад 3,8 тис. блістерів медичних препаратів припинили у місці запланованого пункту пропуску «Нижанковичі».

На виїзд до сусідньої країни слідував вантажний автомобіль «Рено» під керуванням 46-річного мешканця Львівщини.

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Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, прикордонний наряд спільно з працівником митниці здійснив його перевірку. В ході огляду під днищем причепа вони виявили прикріплені три ящики з медичними препаратами.

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фото: Держприкордонслужба

За даним фактом працівниками митниці складено протокол. Таблетки вилучено встановленим порядком. Попередня вартість складає 1,147 млн грн.