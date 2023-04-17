Скільки українців повернулися додому з-за кордону на Великодні свята: звіт прикордонників

Прикордонники очікують на збільшення пасажиропотоку через повернення українців за кордон

Пасажиропотік останні три тижні досить активний

На Великодні свята пасажиропотік на кордоні значно збільшився, переважна більшість – це українці, які прямували в Україну. Про це повідомив у етері телемарафону речник держприкордонслужби Андрій Демченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пасажиропотік останні три тижні досить активний. Починаючи з 29 березня ми почали фіксувати поступове збільшення, в окремі дні він досягав понад 110 тис. осіб за добу. В середньому це було десь 90-100 тис. осіб за добу», – сказав Демченко.

Він уточнив, що до збільшення пасажиропотоку показники були на рівні до 80 тис. осіб за добу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Демченко звернув увагу на те, що всі ці дні переважав в'їзд в Україну. Основна категорія – це українці. «Тобто, фактично це ті громадяни, які планували провести свята в Україні», – уточнив він.

За його словами, протягом учорашнього дня пасажиропотік різко знизився і був на рівні 60 тис. осіб за добу.

Тепер прикордонники очікують на збільшення пасажиропотоку через повернення українців за кордон, але, спрогнозував речник, масового виїзду не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Польщею утворилися величезні черги. Велика кількість українців намагалися напередодні Великодня повернутись до України, через що утворилося скупчення транспорту на в'їзд.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зауважимо, на українсько-польському кордоні з’явиться ще один пункт пропуску.