Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки українців повернулися додому з-за кордону на Великодні свята: звіт прикордонників

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скільки українців повернулися додому з-за кордону на Великодні свята: звіт прикордонників
Прикордонники очікують на збільшення пасажиропотоку через повернення українців за кордон
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Пасажиропотік останні три тижні досить активний

На Великодні свята пасажиропотік на кордоні значно збільшився, переважна більшість – це українці, які прямували в Україну. Про це повідомив у етері телемарафону речник держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Пасажиропотік останні три тижні досить активний. Починаючи з 29 березня ми почали фіксувати поступове збільшення, в окремі дні він досягав понад 110 тис. осіб за добу. В середньому це було десь 90-100 тис. осіб за добу», – сказав Демченко.

Він уточнив, що до збільшення пасажиропотоку показники були на рівні до 80 тис. осіб за добу.

Демченко звернув увагу на те, що всі ці дні переважав в'їзд в Україну. Основна категорія – це українці. «Тобто, фактично це ті громадяни, які планували провести свята в Україні», – уточнив він.

За його словами, протягом учорашнього дня пасажиропотік різко знизився і був на рівні 60 тис. осіб за добу.

Тепер прикордонники очікують на збільшення пасажиропотоку через повернення українців за кордон, але, спрогнозував речник, масового виїзду не відбудеться.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Польщею утворилися величезні черги. Велика кількість українців намагалися напередодні Великодня повернутись до України, через що утворилося скупчення транспорту на в'їзд.

Зауважимо, на українсько-польському кордоні з’явиться ще один пункт пропуску.

Читайте також: Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
Теги: Андрій Демченко кордон українці свята прикордонники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа обурилась через список кандидатів на Нацжурі Євробачення: Дія відповіла
Мережа обурилась через список кандидатів на Нацжурі Євробачення: Дія відповіла
4 квiтня, 16:48
Українці виступають проти використання патріотичної тематики в комерційних цілях
Напій «Буча Комбуча» та «колготи ЗСУ». Рада заборонить використання деяких назв
21 березня, 16:41
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
Російська агресія може закінчитися швидше, якщо світ буде швидшим – Зеленський
28 березня, 22:38
Яку роботу можна знайти українцям у Польщі? Несподівані тенденції
Яку роботу можна знайти українцям у Польщі? Несподівані тенденції
31 березня, 02:45
Прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників за три доби
Прикордонники збили ворожий дрон зі сльозогінною гранатою
26 березня, 13:24
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Прикордонники показали, як знищили схованку «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
28 березня, 14:59
Обережно, двері зачиняються: Литва обмежила видачу віз росіянам та білорусам
Обережно, двері зачиняються: Литва обмежила видачу віз росіянам та білорусам
4 квiтня, 16:29
Дороговартісне обладнання ввозили через пункт пропуску «Ягодин»
Завезли вінілові програвачі замість допомоги ЗСУ. На Волині викрито благодійний фонд
4 квiтня, 16:58
Під час спілкування бійці ДПСУ доповіли про ситуацію на фронті та обговорили подальші плани
«Вагнер» тут майже закінчився: прикордонники розповіли про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
Вчора, 16:19

Події в Україні

Гуменюк розповіла про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів
Гуменюк розповіла про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів
Скільки українців повернулися додому з-за кордону на Великодні свята: звіт прикордонників
Скільки українців повернулися додому з-за кордону на Великодні свята: звіт прикордонників
Скільки років знадобиться на розмінування України: прогноз британської розвідки
Скільки років знадобиться на розмінування України: прогноз британської розвідки
Окупанти обстріляли Херсон та вдарили по храму в Нікополі: ситуація в регіонах
Окупанти обстріляли Херсон та вдарили по храму в Нікополі: ситуація в регіонах
Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини
Окупанти обстріляли прикордоння Харківщини
Вибухи в російських містах і вирок за збиття літака МАУ: головне за ніч
Вибухи в російських містах і вирок за збиття літака МАУ: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
9683
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7423
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
6284
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
4874
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
4802
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту